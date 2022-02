Covid in Umbria, il vaccine day si ferma a 2.144 iniezioni. Coletto: "Moderatamente soddisfatti"

Alessandro Antonini 07 febbraio 2022 a

Il vaccine day si ferma a 2.144 iniezioni, di cui 380 prime dosi, 433 seconde e 1.331 booster. E’ il risultato raggiunto nella giornata accesso libero organizzata ieri in dodici hub regionali, di cui tre dedicati alla fascia 5-11 anni. Le vaccinazioni in età pediatrica sono state 426, un “di cui” rispetto alle 2.144. La cifra totale toccata ieri è il segno ulteriore - insieme al marcato calo delle prenotazioni - che la campagna vaccinale anti Covid sta frenando. Rispetto ai numeri dei vax day del 6 e del 12 dicembre, che avevano fatto registrare rispettivamente 5.801 e 6.924 somministrazioni complessive - in base al portale della Regione - siamo a meno della metà. Meno di un terzo confrontato ai numeri della scorsa domenica 30 gennaio, quando sono state segnalate 7.776 vaccinazioni in 24 ore. La Regione preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno.

“A fronte del numero limitato di prenotazioni per la giornata di domenica che non arrivava a 50 richieste – ha commentato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto – ci riteniamo moderatamente soddisfatti del risultato del vaccine day con accesso libero, organizzato proprio per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi con le terze dosi o ad avviare il ciclo vaccinale”. L’assessore Coletto ha voluto ancora una volta ricordare che “la vaccinazione rimane il pilastro fondamentale per la protezione individuale e per garantire una ripresa ‘in sicurezza’ della socialità. Le nuove disposizioni emanate dal governo inoltre, - conclude Coletto – permettono a chi ha effettuato la terza dose o avviato il ciclo vaccinale di non fare più la quarantena in caso risultasse contatto stretto di un soggetto positivo”.

Alle 17 la Regione ha fornito un dato parziale di duemila somministrazioni, poi cresciuto - stando ai numeri raccolti da Puntozero - fino a 2.144. In Umbria, alla data ieri, la dose booster ha raggiunto il 60,21% dei vaccinabili con 516.584 immunizzati mentre la prima dose è all’85,47% pari a 736.781 persone coperte. Prenotazioni in calo: 28.537 in totale per tutto il mese. Erano 32 mila tre giorni fa.

