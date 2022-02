Lutto nel calcio umbro, se n'è andato Alessio Felicino. Aveva 41 anni

06 febbraio 2022 a

Lutto nel mondo del calcio umbro. Se n'è andato nella notte Alessio Felicino, 41 anni, ex calciatore dilettante di Tavernelle e Corciano ed ex calciatore di calcio a 5, in Umbria con le maglie di Magione, Coar Orvieto, Grifo Caminetti e Foligno. Aveva indossato anche la maglia della Nazionale Italiana di Futsal. Lascia una compagna e una figlia.

Felicino, nato a Roma il 24 gennaio 1981, è scomparso a seguito di una malattia fulminante. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio dilettante umbro e quello del futsal nazionale. Felicino, ragazzo dall'animo scherzoso e dal cuore d'oro, era infatti l'amico di tutti, con il sorriso sempre sulle labbra e la battuta pronta in qualsiasi momento. La Lega Nazionale Dilettanti Calcio a 5 ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul suo profilo Facebook. "Una notizia terribile: Alessio Felicino se n’è andato a soli 41 anni. Ci lascia un atleta modello e un grande giocatore di futsal, che in passato ha vestito per tre volte la maglia della Nazionale. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i compagni di squadra, i dirigenti e gli allenatori che hanno avuto l’onore di giocare insieme a lui. Riposa in pace Alessio… ci mancherai!".

Felicino, dopo aver indossato la maglia della Roma fino ai 17 anni, aveva indossato le maglie di Real Cassino, Civitavecchia e Guidonia. Poi il passaggio al calcio a 5, dove ha giocato nella massima serie nazionale per un decennio, indossando anche la maglia della Nazionale Italiana per tre volte con due gol. In Umbria ha indossato le casacche di Magione, Coar Orvieto, Grifo Caminetti e Foligno per quanto riguarda il futsal; quelle di Tavernelle e Corciano per quanto riguarda il calcio dilettanti. Dopo l'addio al calcio aveva intrapreso la carriera di personal trainer. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel calcio umbro e nazionale.

