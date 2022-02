Perugia, progetto per una nuova area commerciale a Ponte Felcino lungo la superstrada

Alessandro Antonini 06 febbraio 2022 a

a

a

Parte l’iter per edificare una nuova area commerciale a Ponte Felcino, lungo la superstrada. Il Comune di Perugia ha convocato la conferenza dei servizi per il 21 febbraio. La società Maxir srl ha presentato richiesta di permesso di costruire "avente ad oggetto la realizzazione di un edificio commerciale (media struttura di vendita di tipologia M3) lungo la strada tiberina nord, vicino alla E45". L’insediamento è previsto in un perimetro in cui insisteva un’attività produttiva oggi non più in attività. Nella conferenza dei servizi verrà analizzata la richiesta già prevista nel piano regolatore generale del Comune. Nascerà un unico immobile - non un vero e proprio centro commerciale - che avrà una superficie unica di vendita (Suv) maggiore di 1500 metri quadrati e non superiore 2500 mq. “Per superficie di vendita (Suv) commerciale si intende la misura delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banche, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci”. Sono cioè esclusi magazzini, servizi e uffici.

Il presidente di Legacoop Umbria Dino Ricci spinge sul Nodo: "Priorità per la regione"



Nel comune di Perugia, stando ai dati allegati all’ultimo atto di programmazione pubblicato da Palazzo dei Priori, ci sono 23 strutture di tipo M3 e specificatamente da 17 esercizi commerciali “isolati” (di cui otto dotati anche di superficie destinata ad alimentare) e da sei ubicati invece all’interno di centri commerciali artificiali, con una superficie complessiva di 49003 mq.

Questa tipologia di insediamenti commerciali “risulta presente in quasi tutte le zone considerate, con l’eccezione del centro storico che, viste le sue caratteristiche, non si rende idoneo a tali localizzazioni”, è scritto nel documento di programmazione. Il nuovo insediamento sorgerà comunque nei pressi di altre attività commerciali. Ci sono cioè già tutti i servizi del caso, compresa la viabilità e la connessione con il trasporto pubblico locale.

Conad PAC 2000A, fatturato consolidato 2019 +5,9%

Intanto Ponte Felcino resta in attesa del via libera del maxi progetto di trasferimento del Conad che interessa un’area di 11 mila metri quadrati: lo scorso agosto c’è stato l’ok alla preistruttoria della Vas (Valutazione ambientale strategica) ma ancora la pratica non è stata portata a termine dagli uffici comunali. Oltre alla riqualificazione del vecchio supermercato ai fini sociali e al nuovo store, sono previsti una farmacia, un asilo, un Brico, un punto ristorazione, negozi di vicinato e un parco giochi attrezzato.

Nuovo maxi centro con negozi, asilo, farmacia e rotonde: ecco come sarà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.