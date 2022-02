Alessandro Borghese in Umbria, in registrazione una puntata di 4 Ristoranti a Gubbio: chi sono i partecipanti

Nicola Uras 05 febbraio 2022 a

Alessandro Borghese a Gubbio per registrare una puntata di 4 Ristoranti per quella che sarà l'ottava stagione del format di Sky che ha sempre più successo. Lo ha annunciato lo stesso chef sulla sua pagina Instagram. "Senza dubbio siamo a Gubbio. Staremo qui in questa zona umbra meravigliosa, medioevale, tra pietra, roccia e cucina eugubina" ha raccontato Borghese con la consueta energia. In questi giorni nella Città dei Ceri era stato avvistato l'iconico van nero della nota trasmissione che viene utilizzato per trasportare i ristoratori da un locale all'altro e che ora - in epoca Covid - è il mezzo con cui si sposta il solo Borghese. L'intera troupe di 4 Ristoranti sta alloggiando al Park Hotel Ai Cappuccini.

Massimo riserbo sui ristoranti coinvolti nella registrazione di questa puntata tutta eugubina, ma alcune indiscrezioni raccontano che a sfidarsi saranno la Locanda del Duca, la Tenuta Conte Fabiani, l'agriturismo Casella Del Piano e il ristorante bar La Cia. Borghese comunque già ben conosce la cucina eugubina perché Rosita Merli, cuoca dell'Osteria del Bottaccione, fu la vincitrice della seconda edizione di Cuochi d'Italia, altro programma condotto dallo chef romano nato a San Francisco. La cuoca eugubina vinse anche l'edizione All Stars del programma in onda su Tv8.

Non è la prima volta che il format 4 Ristoranti fa tappa in Umbria. Nella seconda edizione infatti Borghese cercò il miglior ristorante di confine nella puntata intitolata Etruria tra Lazio, Toscana e appunto Umbria (il Duca di Orvieto tra i partecipanti), mentre nello spin off estivo ci fu una puntata alla ricerca della miglior enoteca gastronomica dell'Umbria (vinse L'Alchimista di Montefalco e parteciparono anche Osteria 12 Rondini di Foligno e i perugini Nadir e Civico 25).

Il ristorante Duca al cospetto di chef Borghese

