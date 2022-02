In Umbria sei studenti su dieci scelgono i licei. Al tecnologico il maggior numero di iscrizioni

Sabrina Busiri Vici 05 febbraio 2022 a

Ancora una volta sei studenti su dieci in Umbria scelgono i licei, ma è il percorso tecnico (tecnologico) a essere la voce con i maggiori iscritti (21,2%). Dal ministero dell’Istruzione, concluso l’iter on line, arrivano i primi dati sull’esito delle iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2022/23.

I licei continuano a essere il percorso preferito per i giovani alle prese con la scelta di cosa studiare dopo la secondaria di primo grado. E se a livello nazionale si registra una leggera flessione passando dal 57,8% al 56,6%, nel Cuore verde la situazione mostra una lievissima crescita dal 59,8% al 60%. Il Classico raccoglie il 6,7% ed è in calo rispetto al 2021/22 con 7,6%. Lo Scientifico è il più richiesto con il 19,4% (-0,3%). Le scelte relative alle Scienze umane risultano in crescita, dall’8% all’8,9,% e così per l’Artistico, dal 4,3% al 4,8%. Mentre il Linguistico passa dall’8,3% allo 7,5%. Stabili i licei musicali e coreutici allo 0,7%.

In controtendenza rispetto al trend nazionale che vede crescere gli istituti tecnici al 30,7% delle scelte, dal 30,3% di un anno fa; in Umbria si registra un calo da 29,4% all’attuale 27,8%. A tenere comunque la bandiera alta delle maggiori iscrizioni è sempre il Tecnologico: scelto dal 21,2% (22,9% un anno fa), il settore Economico dal 6,6% (6,5% l'anno precedente). L’interesse per gli Istituti professionali cresce di quasi due punti, dall'10,8% al 12,2%. Alla Scuola primaria, la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) viene avanzata dal 36,3% delle famiglie. Con il 41,3% delle richieste si posiziona la scelta più gettonata diretta alle 27 ore settimanali. Segue al 17,4% la scelta fino a 30 ore settimanali e solo il 4% fino a 24 ore settimanali. Per la scuola secondaria l’85,2% preferisce l’orario tradizionale di 30 ore settimanali. Seguono il 12,9% diretto alle 36 ore e solo 1,9% vuole l’orario prolungato. Oltre il 91% degli utenti si ritiene soddisfatto dal funzionamento delle iscrizioni online sia in termini di facilità della procedura che per il tempo risparmiato.

