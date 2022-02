La diocesi di Gubbio stila l'elenco delle imprese etiche a cui affidare i lavori edili

05 febbraio 2022 a

a

a

Un elenco di imprese edili del territorio per eseguire i lavori di restauro del patrimonio edilizio della Diocesi di Gubbio. A spiegare l’idea è il vescovo della diocesi di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini, in una lettera indirizzata alla imprese. Il progetto prevede l’inserimento di nuovi criteri, basati sull’etica del lavoro. “Spesso ci troviamo di fronte - spiega il vescovo - a veri e propri gioielli di bellezza per i quali è necessario investire ingenti risorse. Tale attività non sarebbe possibile per la nostra diocesi senza il sostegno della Conferenza episcopale italiana, che mette a disposizione fondi provenienti dalle contribuzioni volontarie dei cittadini attraverso la scelta di destinare l’8 per mille”. Inizia così la lettera che il vescovo ha indirizzato alle aziende edili. “Per finanziare e realizzare concretamente questa attività - aggiunge monsignor Paolucci Bedini - è necessario uno sforzo progettuale notevole, che vede coinvolte diverse figure professionali e soggetti qualificati a vari livelli; tra questi un ruolo fondamentale è quello delle imprese che operano nel settore edilizio, che devono essere altamente qualificate”.

Sono numerosi i cantieri previsti nei prossimi anni. “Occorre - scrive ancora il vescovo - un costante sforzo di aggiornamento rispetto alle procedure, ai materiali e alle tecniche da utilizzare sul campo, non disgiunto da un’attenzione altrettanto importante per gli aspetti etici che riguardano l’organizzazione dei cantieri e degli addetti coinvolti sotto tutti gli aspetti, compresi quelli della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori”. Oltre agli aspetti normativi, spiega monsignor Paolucci Bedini, “per una comunità ecclesiale sono altrettanto importanti aspetti umani di solidarietà, condivisione e fiducia, rispetto ai quali la nostra diocesi intende rivolgere la giusta attenzione”.

Ecco allora l’idea di istituire un elenco di imprese edili qualificate con le quali poter collaborare. Informazioni e modulo per essere inseriti nell’elenco sono reperibili al sito www.diocesigubbio.it . Una commissione interna, nominata dal vescovo, verificherà le richieste e stilerà l’elenco valido cinque anni che potrà essere aggiornato. Per informazioni contattare l’ufficio diocesano per l’Edilizia di culto allo 0759273980 o alla email [email protected].

