Franco Trinca, chi era il biologo famoso per le sue posizioni no-vax in televisione. Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Contrario al vaccino, sostenitore di cure domiciliari per tenere a bada il Covid, Franco Trinca è morto proprio a causa del virus che negli ultimi due anni ha stravolto il mondo. Era uno dei volti televisivi più noti proprio per le sue posizioni no-vax e spesso era ospite a Piazzapulita (La7) e a Dritto e Rovescio (Rete4).

Morto Franco Trinca, il biologo da settimane era ricoverato per Covid

Trinca, originario di Colleferro, in provincia di Roma, 69 anni, diplomatosi come Perito Chimico, si era laureato con lode in Scienze Biologiche a Roma nel 1979, poi la specializzazione in Scienza dell'Alimentazione presso la Facolta di Farmacia a Perugia (1984) e successivamente anche il Diploma Universitario in Erboristeria presso l’Università di Urbino. La sua carriera si sviluppò prevalentemente in Umbria (aprì nel 1996 il laboratorio di produzioni erboristiche Laerbium a Corciano, poi una serie di centri di educazione al dimagrimento a Perugia, Arezzo, Marsciano e Ancona). Presidente dell'associazione Nogm, intensa anche la sua attività di relatore e consulente. Recentemente svolgeva prevalentemente la sua attività come libero professionista presso il Centro di Educazione al dimagrimento di Perugia di cui era il responsabile. Negli ultimi due anni è stato tra i medici più presenti nelle trasmissioni televisive che si occupano di Covid.

Temeva cospirazioni e poteri forti: chi è il no vax che ha cercato di bruciare l'hub vaccinale

Trinca nelle sue ospitate televisive - celebre un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli ("la ritengo un criminale", "non si permetta, lei e maleducata"video, clicca qui) - illustrava le sue idee sul Covid e su come curarlo a domicilio con farmaci quali l’idrossiclorochina e con vitamina C e flavonoidi. Trinca riteneva anche che i vaccini contengano grafene e aveva depositato alcune denunce contro lo stato per strage e terrorismo, spiegandone il perché in una conferenza stampa presso Camera dei Deputati insieme alla deputata no vax Sara Cunial. In tv ospite di Paolo Del Debbio aveva affermato di non essersi vaccinato perché in possesso di "un buon sistema immunitario".

