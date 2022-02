Morto Franco Trinca, il biologo da settimane era ricoverato per Covid a Città di Castello

04 febbraio 2022 a

a

a

Morto Franco Trinca. Il biologo, 69 anni, noto in televisione per le sue posizioni no-vax e per le sue convinzioni sulle terapie domiciliari. Era stato ricoverato causa Covid - gli era stata riscontrata una polmonite bilataterale - e inizialmente le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, poi la situazione è peggiorata e oggi pomeriggio, venerdì 4 febbraio 2022, è deceduto nell'ospedale di Città di Castello.

(notizia in aggiornamento)

Franco Trinca, chi era il biologo famoso per le sue posizioni no-vax in televisione. Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.