Umbria, individuati i primi casi di Omicron 2: partito il sequenziamento a Perugia

Francesca Marruco 04 febbraio 2022 a

a

a

Mentre gli indicatori dell’Umbria fanno propendere per un cauto ottimismo, con dati in leggero calo praticamente ovunque, anche nel cuore verde fa il suo debutto Omicron 2. Del resto che la nuova variante non arrivasse anche qui era impensabile. La scoperta, come ogni altra sul fronte varianti, è stata fatta dalla professoressa, Antonella Mencacci, a capo del laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Perugia dove, da due settimane hanno preso il via i sequenziamenti. La caccia alle varianti ormai si gioca in casa.

Perugia, Mencacci:"Variante brasiliana in tre positivi dopo il vaccino. Serve un lockdown"

“Il laboratorio di Perugia - ha detto Mencacci - ha avviato il sequenziamento e i primi due risultati nel confronto con Teramo sono sovrapponibili al 100 per cento e a breve questo permetterà alla Regione di essere autonoma per i sequenziamenti genomici per il covid”. L’importanza del laboratorio di sequenziamento è presto detto: “Finito il Covid - dice Mencacci - il sequenziatore in microbiologia sarà essenziale. Anche un batterio per essere veramente identificato deve essere sequenziato”. Al momento, le prime Omicron 2 sono state individuate in 7 tamponi, ma i risultati della flash survey del 2 febbraio (che darà una percentuale di diffusione) arriveranno da Roma nei prossimi giorni. E dell’ultima variante, “per ora - prosegue Mencacci - si sa che è molto simile a Omicron 1, dovrebbe essere più contagiosa ma non più virulenta. Gli anticorpi sviluppati con Omicron 1 verosimilmente dovrebbero proteggere anche da Omicron 2 e il vaccino protegge dall’infezione severa”.

Umbria, scoperti altri sei casi di variante indiana. Mencacci: "Non abbassare la guardia"

Per il momento quindi, nessun allarme su un potenziale nuovo innalzamento della curva dei contagi a causa di Omicron 2. Anzi proprio ieri, gli esperti del Nucleo epidemiologico hanno messo in luce come tutti gli indicatori siano in diminuzione: l’incidenza arrivata fino a 2.300 torna a 1.350, l’rdt a 0,85, anche nei distretti l’incidenza ogni 100 mila abitanti sta scendendo: tutti i numeri sono ancora sopra i 1.000 casi, ma nessuno sfonda più i 2.000. Anche per quanto riguarda le fasce di età, dopo settimane di curve impennate soprattutto tra i più giovani, si vede una flessione. Unico neo i ricoveri che crescono ancora: a ieri erano 230 in area medica comune in tutta la regione. Di questi, circa il 40%, ha assicurato il commissario, Massimo D’Angelo, è ricoverato non per Covid e si scopre positivo con il tampone di controllo in ospedale. Anche ieri altri 6 decessi per n totale di 1.640 da inizio pandemia.

Umbria, per il Cts la variante Omicron è già prevalente e farà salire il contagio. Gammaitoni: "Tre mesi per uscirne"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.