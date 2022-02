Umbria, debutta Avrai vent'anni tutta la vita. La storia vera di un clamoroso errore giudiziario negli anni del terrorismo

Arianna Sorrentino 04 febbraio 2022 a

Un clamoroso errore giudiziario costringe un umbro a restare in carcere, in attesa di giudizio, per un tempo lunghissimo. È la storia della sospensione giuridica di Luigi Reattino, personaggio di fantasia su fatti realmente accaduti, che riporta lo spettatore agli anni del terrorismo in Italia. Ed è anche la storia che ha preso forma con la rappresentazione teatrale diretta da Francesco Bolo Rossini, e che è tratta dal libro di Nicola Mariuccini. Avrai vent’anni tutta la vita – così si intitola – è stato presentato in conferenza stampa al Teatro Mengoni di Magione, ed è una produzione di Vivoumbria.it, testata online che promuove, incentiva e produce cultura e che festeggia così i suoi tre anni di vita. La rappresentazione teatrale è stata possibile grazie ai fondi della Regione Umbria che permettono gli ingressi gratuiti agli spettacoli, in tournée nei principali teatri dell’Umbria dal 5 al 25 febbraio. Questa sera, alle ore 21, verrà portata in scena l’anteprima al teatro Mengoni. La prima è prevista in due date allo Spazio Oberdan LaMama di Spoleto: il 5 febbraio alle 21 e in replica domenica 6 febbraio alle 17.30.

Luigino Reattino è il protagonista della vicenda e viene ritenuto all’epoca la mente del terrorismo armato italiano e additato tra i responsabili del rapimento di James Lee Dozier, generale americano sequestrano dalle Brigate Rosse. “È un personaggio realmente esistito, un umbro politicamente impegnato negli anni di piombo, figura centrale del mondo sindacale italiano – parla Francesco Bolo Rossini – Noi abbiamo lavorato sulla profondità di questo personaggio che immediatamente si è delineato come incredibilmente umano, diventando vittima dell’errore giudiziario, e che si impegna per ritrovare la luce per affermare la sua tesi. Ma la matrice originaria di questo dramma è la storia di amore con la moglie Elena”. Avrai vent’anni per tutta la vita è anche un intreccio di amore e passione: ad interpretare la moglie di Luigino, Elena, è Daphne Morelli. “Elena è una donna che ha accompagnato affettivamente Luigino, ma anche ideologicamente. È una donna che porta con sé un pensiero politico e di conseguenza l’influenza di quegli anni”, dice l’attrice. Continua l’attore Thomas Trabacchi: “Sicuramente è una storia di mala giustizia, ma anche di mala informazione. Luigi è triturato quando le cose vanno male, non considerato quando le cose si avviano verso la risoluzione. In realtà la risoluzione per lui non ci sarà mai, perché trascorre una vita distrutta ed è difficile rimettere insieme i pezzi dopo un’attesa di giudizio così lunga. È una storia che personalmente mi ha arricchito molto”.

Il cast, oltre Daphne Morelli, Thomas Trabacchi e Francesco Bolo Rossini, si avvale anche di Fabrizio Gifuni come voce narrante e di Samuele Chiovoloni, che ha collaborato alla drammaturgia e regia. Alla conferenza stampa sono stati presenti anche l’assessore comunale alla Cultura Vanni Ruggeri e il direttore artistico del teatro Gianfranco Zampetti. Conclude Ruggeri: “Non nascondo l’orgoglio di ospitare lo spettacolo all’interno del teatro Mengoni di Magione. Ma l’orgoglio è duplice perché, oltre questo, c’è il grande ritorno sul nostro territorio dei protagonisti. E c’è anche la grande soddisfazione di vedere sul palco rappresentazioni importanti con tematiche forti come questa, che non smettono di sollecitare la riflessione storica e civile”.

