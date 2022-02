Perugia, i ciak del Soldato sotto la luna

04 febbraio 2022 a

Ciak in centro storico il 4 e 5 febbraio a Perugia. La città ospita la troupe di Soldato sotto la luna, film diretto dal regista Massimo Paolucci che, nel mese scorso, abbiamo avuto sul grande schermo con il thriller-horror Medium. La produzione è targata Christian Costa e Eusebio Belli della PH Neutro Film. Tra i protagonisti: Daniela Fazzolari nei panni di Clara; Daniel Mc Vicar interpreta Don Tino; Abel Ferrara è Anicio; la giovane Martina Marotta è Caterina ed Emilio Franchini, Omar. E ancora, Tomas Arana (Alcide), Valerio Paolucci (Aniccio da giovane), Francesca Tizzano (Elisabetta Belli), Stella Pecollo (Rosa) Robert Madison (Il fantasma) e Martina Nasoni (Laura).

Le riprese si svolgono interamente in Umbria e sono iniziate il 10 gennaio con tappe a San Gemini, a Narni e nei giorni scorsi a Terni dove è ambientata gran parte della storia. Infine l’approdo a Perugia. Il film è un thriller psicologico, storico che racconta la storia di Clara, una donna di mezza età, determinata ma con il vizio del gioco, dell’alcol e una propensione ad accumulare debiti. Ma l’arrivo di una lettera cambierà il corso della storia e lei si troverà a fare i conti con un misterioso manoscritto trovato in una villa ricevuta in eredità dal nonno morto.

“Sono felice che questa produzione abbia scelto di girare in Umbria e con attenzione anche al capoluogo - ha sottolineato la consigliera (Blu) Francesca Renda - E' un ulteriore tassello verso l'Umbria cinematografica. Stiamo diventando sempre più attrattivi grazie all’Umbria film commission”. Il progetto ha infatti il supporto logistico dell’Umbria Film Commission e la società produttrice, Ph neutro Film, è una nuova realtà da conoscere. “Intendiamo far crescere questa neonata casa cinematografica in maniera vera e continuativa - ha detto Eusebio Biselli in una intervista a Retenews24 -. Non avendo il bisogno di fare prodotti per riempire un catalogo, valutiamo con grande piacere quelle che possono essere le proposte che arrivano”.

