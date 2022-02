Covid, in Umbria incidenza settimanale tra le più basse d'Italia. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, calano in quelli d'emergenza

Julie Mary Marini 03 febbraio 2022 a

Nell'incidenza settimanale dei casi di Covid 19 ogni 100mila abitanti, il territorio della Regione Umbria fa registrare uno dei migliori dati a livello nazionale. Inoltre è in diminuzione anche l'andamento dei contagi. Statistiche che fanno sperare il Cuore Verde d'Italia. Sono i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe che ogni settimana ufficializza le statistiche sulla pandemia, in questo caso confrontando la fotografia del 26 gennaio con quella dell'1 febbraio. Un'immagine che conferma la tendenza alla discesa della curva pandemica, seppur in maniera ancora moderata. A livello regionale, la variazione percentuale dei nuovi casi si attesta sul -14,3%, dato inferiore alla media nazionale che è del 24.9%. Ma è pur vero che l'Umbria in questa quarta ondata ha raggiunto il picco pandemico prima di altre regioni e quindi prima è iniziata anche la discesa che ora accusa una inevitabile minore velocità. (Nella tabella sopra l'andamento nazionale elaborato dalla Fondazione Gimbe).

Basta guardare il caso dei positivi ogni 100mila abitanti per avere un dato migliore. L'Umbria registra 2.526 casi, oltre 500 in meno rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 3.063. E' la quarta miglior performance del Paese. Fanno meglio soltanto la Sardegna con 1.424, le Marche a quota 1.692 e la Calabria a 2.156. La media nazionale è pari a 4.296.

Ma dati che fanno soffiare un vento di ottimismo, arrivano anche dalle strutture ospedaliere, in particolare dalle terapie intensive. L'occupazione dei posti in terapia intensiva rimane migliore rispetto alla media nazionale. I letti dedicati a pazienti Covid positivi in questa fase sono l'11.6%, oltre quattro punti in meno della media nazionale che si attesta sul 16%. Leggermente oltre, invece, la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari. Fa segnare il 32.5%, registrando un lieve rialzo rispetto alla settimana precedente, quando la percentuale era stata del 31.1% In questo caso la media nazionale è del 30.4%. Intanto la Regione Umbria continua a mobilitarsi sul fronte della campagna vaccinale. Domenica 6 febbraio è in programma un nuovo vaccine day.

