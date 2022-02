Umbria, domenica giornata dedicata al vaccino. Coletto: "Salva la vita, ormai l'hanno capito tutti"

Julie Mary Marini 03 febbraio 2022 a

a

a

Anche in Umbria la campagna vaccinale anti Covid continua e le istituzioni cercano di sollecitare chi ancora non si è lasciato somministrare il siero. Lo fanno con appelli e iniziative, ovviamente in particolare la Regione. Domenica prossima, 6 febbraio, è in programma un nuovo vaccine day proprio al fine di "incentivare la campagna vaccinale, soprattutto per quello che riguarda la somministrazione delle prime dosi", come spiega l'assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto. Parole pronunciate nel corso della conferenza stampa di aggiornamento della situazione pandemica a livello regionale. L'iniziativa prevede l'accesso diretto agli hub vaccinali che aderiscono e che sono dislocati sull'intero territorio regionale.

La lite per la vaccinazione dei figli finisce davanti al giudice: madre no vax protesta

"Negli ultimi giorni - ha spiegato ancora Coletto - stiamo assistendo a una riduzione delle somministrazioni giornaliere. Con questo vaccine day vogliamo dare nuovo slancio alla campagna, perché ormai è chiaro a tutti che il vaccino salva la vita, come confermano il basso numero dei ricoveri che abbiamo avuto rispetto alle precedenti ondate, nonostante l'elevato numero di contagi". L'assessore alla sanità ha aggiunto che "credo che nella situazione in cui ci troviamo, dato che la curva risulta in fase di discesa, sia importante cominciare ad allargare le maglie, anche a livello delle scuole. La patologia sta diventando endemica e così deve essere gestita".

Redditi umbri calati più della media nazionale durante la pandemia

Parole con cui Luca Coletto ha risposto a una domanda relativa alla decisione dei ministri della Lega, suo stesso partito, di non votare a favore delle ultime norme in materia di green pass e scuola che sono state varate dal Consiglio dei ministri. In Umbria al momento la situazione sembra essere tra le migliori in Italia, almeno secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. Anche per questo occorre approfittare della fase attuale per incrementare ulteriormente la somministrazione delle dosi di vaccino e, secondo Coletto, iniziare ad allentare le maglie nei confronti dei cittadini che da mesi sono costretti a rispettare dure restrizioni. A partire dal mondo della scuola.

Umbria, frenata delle prenotazioni dei vaccini. Appello della Regione: "Non abbassare la guardia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.