Perugia, la polizia sequestra beni per 8 milioni alla 'ndrangheta

03 febbraio 2022 a

a

a

Maxi sequestro a due esponenti della 'ndragheta. La polizia di Stato di Perugia e Crotone sta mettendo i sigilli a beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 8 milioni. Secondo quanto rende noto la polizia i beni sono "riconducibili agli eredi di un esponente di vertice della cosca “Trapasso” di San Leonardo di Cutro (Crotone) e a un imprenditore calabrese, entrambi elementi di riferimento in territorio umbro per gli affiliati alla citata consorteria mafiosa e a diverse altre famiglie di ‘ndrangheta dell’area ionico – catanzarese.

Processo 'Ndrangheta, i giudici ammettono il Comune di Perugia parte civile con tre milioni di euro per danno all'immagine

Il sequestro, eseguito ai sensi della normativa antimafia, è stato emesso su proposte formulate dal Procuratore della Repubblica i Catanzaro insieme e ai Questori di Perugia e Crotone. Sull'asse Perugia- Catanzaro era già stata portata a termine un'importante operazione contro le infiltrazioni mafiose, denominata Infectio.

'ndrangheta a Perugia, primi 12 rinvii a giudizio

Il Prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine ribadisce che “innalzare la capacità di colpire i patrimoni accumulati dalle organizzazioni criminali è la nuova sfida dell’azione di contrasto della polizia di Stato alla criminalità organizzata di stampo mafioso. La piena operatività del connubio Questore-Procuratore della Repubblica nella proposizione e nell'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali congiunte è garanzia del raggiungimento del miglior risultato possibile. Il sequestro degli ingenti patrimoni illecitamente guadagnati completa il lavoro svolto dalla Polizia di Stato contro la componente militare di queste organizzazioni criminali e l’eccellente risultato conseguito sull’asse Perugia -Crotone con la Procura della Repubblica di Catanzaro testimonia plasticamente la strategia adottata negli ultimi tre anni dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato grazie al Servizio Centrale Anticrimine e alle Divisioni Anticrimine delle Questure”.

Infiltrazioni 'ndrangheta, prime condanne in abbreviato: pene per 55 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.