Perugia, maxi truffa immobiliare: 30 famiglie senza casa

Un villaggio vacanze. Questo doveva essere il complesso immobiliare in strada vicinale Canonica a Castel del piano, pochi chilometri da Perugia. Il cancello si apre su un piazzale punteggiato da qualche tratto verde con una vasca-piscina vuota e fatiscente qui troneggia lo stabile che oggi ospita 38 appartamenti, quasi tutti abitati. Dietro tutto questo, una maxi truffa a danno di una trentina di famiglie tra proprietarie e affittuarie. E mercoledì 2 febbraio gli ufficiali dell’Istituto vendite giudiziarie (Ivg) sono arrivati con il compito di dare esecuzione a una serie di ordini di sfratto emessi dal tribunale di Perugia su richiesta dell’istituto di credito.

Come primo passo una quindicina di famiglie affittuarie si vedono costrette ad abbandonare l’abitazione. Perché? “Tutto il complesso è ipotecato e sotto esecuzione immobiliare - spiega l’avvocato Alessio Radicioni che rappresenta gli affittuari -. Ma c’è anche un problema di abusivismo edilizio. Il costruttore, un palazzinaro romano, ha ottenuto nel 2006 l’autorizzazione a realizzare un complesso di case vacanze che, poi ha frazionato e, non si sa bene con quale avallo, lo ha trasformato in civili abitazioni”. Da qui l’avvocato prosegue il racconto: “Il Comune di Perugia, preso atto del problema, ordina al costruttore di rimettere a posto lo stato dei luoghi. Non viene fatto. Ne nasce un contenzioso amministrativo su cui il Consiglio di Stato pone la parola fine dando ragione al Comune: la variazione è sbagliata, il villaggio non poteva essere trasformato in appartamenti residenziali”. A questo punto cosa succede? “L’amministrazione perugina nel 2019 ordina sempre al costruttore e ai cinque proprietari di dare esecuzione della sentenza in mancanza della quale il complesso sarebbe stato acquisito a titolo gratuito dallo stesso Comune”. Silenzio. “Passa il tempo e ora proprio il Comune non intende più acquisirlo a titolo gratuito perciò gli occupanti si trovano fra l’incudine e il martello: da una parte ci sono una serie di ordini di sfratto e dall’altra la banca preme per vendere il complesso che però non è tecnicamente commerciabile”.

Ma a loro volta affittuari e proprietari si possono rivalere sulla società? “E’ pressoché inoperante - risponde l’avvocato - e ha debiti per 3 milioni di euro”. L’avvocato Radicioni intende portare il caso davanti alla Procura della Repubblica “perché - dice - non si spiega come il costruttore sia riuscito a frazionare il complesso e, poi, quando l’amministrazione lo scopre nel 2019 era già consapevole che c’era una esecuzione immobiliare in corso e a quel punto, secondo la legge urbanistica, poteva avere due strade o intimare la demolizione o, laddove fosse possibile sanare, rispristinare la casa vacanza e acquisire a titolo gratuito la proprietà e su questo ultimo passaggio il Comune fa marcia indietro. Presenteremo quindi denuncia per abuso di atti d’ufficio”.

