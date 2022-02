Perugia, ruba ciondolo da 8 mila euro a disabile abbordato su una chat di incontri

Alessandro Antonini 03 febbraio 2022 a

a

a

Doveva essere arrestata e portata in carcere per un furto con destrezza effettuato la scorsa estate, ai danni di un disabile a cui ha sfilato una catenina con ciondolo d’oro e brillanti da 8 mila euro. Ma ha partorito da pochi giorni e al momento le sono stati concessi i domiciliari. Deve allattare e questo non è compatibile con il regime carcerario, ha sostenuto il suo avvocato, Gianni Dionigi.

Lei è una 21enne di origini rumene, domiciliata a Castel del Piano.

Furto dell'incasso al centro ortopedico, coppia di ladri patteggia quattro mesi di reclusione



Nel giugno scorso ha agganciato il malcapitato costretto sulla sedia a rotelle su un sito di incontri, con un profilo fake (Ale di Parma), si sono dati appuntamento a Parma, al parco della Cittadella dove abita l’uomo: gli è salita sulle gambe, lo ha baciato sulle guance, gli ha chiesto di sollevarsi la maglietta per vedere delle cicatrici sulla schiena e dietro la nuca, di cui le aveva parlato. In un attimo la catenina in oro giallo con ciondolo ‘99’ con brillanti è sparita.

Addetto all'antitaccheggio arrestato per il furto di 570 euro nella profumeria in cui presta servizio



L’uomo - è ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere dei gip di Parma, Sara Mucci - “dopo aver escalamato a voce alta di non trovare la catenina, aveva tentato di verificare nelle tasche della donna se lei l’aveva presa, ma la ragazza aveva fatto ‘un balzo a terra’ ed era scappata di corsa in direzione del lungo Parma, il denunciante non era riuscita a raggiungerla perché costretto sulla sedia a rotelle”. L’uomo ha sporto denuncia. Secondo il giudice per le indagini preliminari e il pm le dichiarazioni della presunta vittima “sono assolutamente credibili posto che la denuncia è stata sporta nell’immediatezza del fatto e dopo che l’uomo aveva contattato il 112. La donna peraltro ha “plurimi precedenti per reati contro il patrimonio a suo carico”. Dionigi di contro sottolinea che la sua assistita si dichiara innocente rispetto alla contestazione del caso.

Furto con scasso alla farmacia di Fontivegge: stop al servizio tamponi anti Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.