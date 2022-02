Perugia, coppia investita dal Suv: muore a 75 anni il chirurgo ortopedico Sergio Cecconi

Ale.Ant. 02 febbraio 2022 a

E' morto in ospedale per le ferite riportate nell'incidente di martedì Sergio Cecconi, 75 anni, chirurgo ortopedico in pensione. Resta in gravissime condizioni la compagna investita insieme a lui, 45 anni, con la quale stava passeggiando poco dopo le 16 di ieri lungo la strada delle Salvette, tra Ripa e Pianello, a Perugia.

A travolgerli entrambi mentre camminavano è stato un uomo di 62 anni alla guida di un Suv, che si è fermato prestando soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

I due sono stati portati d'urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia ma l'uomo è morto poche ore dopo il ricovero. Il decesso è avvenuto intorno alle 20 per arresto cardiaco ed emorragia cerebrale, è scritto nel referto medico.

