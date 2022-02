Terni, violenza sulle donne: picchiava la compagna per gelosia, condannato a due anni e mezzo

02 febbraio 2022 a

a

a

La violenza si è scatenata per un motivo preciso: la gelosia. Ed ha portato prima la compagna in ospedale, per le botte ricevute, e poi lui, un 44enne di origine campana, sotto processo. Così il tribunale di Terni in composizione monocratica – giudice Dorita Fratini – ha condannato l’uomo, nativo di Nola, in provincia di Napoli, a due anni e sei mesi di reclusione per i reati di violenza privata e sequestro di persona. La vicenda è avvenuta nel settembre del 2017 e la vittima delle violenze è l'ex compagna, una 52enne anche lei di origini campane e residente a Terni al tempo dei fatti.

Moglie picchiata a sangue per gelosia: condannato 22enne per maltrattamenti e sequestro di persona

Secondo quanto denunciato dalla donna - una lettura della vicenda fatta propria dal tribunale che ha più che accolto la richiesta di condanna formulata dal pm Adalberto Andreani - il 44enne, con cui aveva una relazione, l'aveva prelevata in auto dalla propria abitazione, per poi costringerla a passare una serata di inferno. A causa della sua irrefrenabile gelosia, infatti, l'aveva umiliata, costringendola a denudarsi in auto, per poi picchiarla brutalmente. Disturbato da un passante - secondo quanto ricostruito dall'accusa -, l'uomo aveva placato per un attimo la sua ferocia, consentendo alla compagna di rivestirsi. Ma era stato solo un momento di 'pace'.

Violenza donne, nel 2021 in Umbria due richieste di aiuto al giorno

Era ripartito in auto a tutta velocità, guidando in modo spericolato al punto di farle battere la testa contro il parabrezza. Poi aveva anche aperto la portiera durante la marcia, minacciandola che l'avrebbe gettata sulla strada. Una volta giunti a casa, si erano consumate le violenze più efferate. Intanto trenta minuti di botte, al termine dei quali la donna, sanguinante, lo aveva implorato di condurla in ospedale per farsi medicare. Nulla da fare: il compagno le aveva preso cellulare e chiavi di casa per impedirle di chiudere aiuto o di uscire.

Così la notte era trascorsa da 'reclusa' e il giorno seguente, il 44enne l'aveva accompagnata al lavoro - presso l'ospedale di Terni -, accertandosi però che non si fosse fatta visitare né refertare al pronto soccorso. Concluso il turno, la donna - consapevole che il compagno era ripartito alla volta della Campania - aveva deciso di liberarsi di quel peso e contattare le forze dell'ordine. Il resto è l'attualità giudiziaria, con una condanna a due anni e sei mesi di reclusione.

Riempe di botte, minaccia e perseguita la ex: pensionato narnese arrestato dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.