Narni: farmacia comunale, deciso il trasferimento dal centro storico lungo la Flaminia Ternana

Nel mese di luglio 2021 la farmacia comunale di Narni, in provincia di Terni, è passata definitivamente alla gestione dell’azienda controllata del Comune, l’A.Spe.M, l’Azienda Speciale Multiservizi che gestisce, appunto, tutta una serie di attività essenziali per la cittadinanza sia a livello aziendale che di gestione del personale.

E tra qualche mese il punto vendita di piazza Cavour, in pieno centro storico, si sposterà in uno stabile che si trova lungo la Via Flaminia Ternana, vicino al bivio e alla zona di Berardozzo. Nuovi locali, una nuova posizione decisamente più vantaggiosa e funzionale, e un’erogazione del servizio più fruibile da tutti i residenti del comune di Narni.

Una premessa, però: sui tempi, ancora, non esiste una stima precisa anche se, assicurano internamente, il progetto sarebbe già scritto e approvato e mancherebbero solo una serie di passaggi burocratici e altri più concreti tra lavori e trasloco. E, in effetti, lo spostamento è auspicato da tempo. Sia da parte dei cittadini che da chi ci lavora e gestisce l’attività.

Con l’inserimento della zona a traffico limitato nel centro storico, seppur ci sia la possibilità di transitare in diversi momenti della giornata, i clienti pare siano calati ulteriormente. La posizione dei locali degli Arredamenti Innocenzi, invece, lo stabile che si affaccia proprio sulla Flaminia e sul bivio di Berardozzo, è tutta un’altra cosa. Si tratta di un crocevia fondamentale nella viabilità narnese, intercetta un traffico veicolare notevole ed è comodissimo da raggiungere. Non a caso qualche tempo fa l’ipotesi fu anche quella di trasferire la farmacia comunale nei locali dello stabile che ospita un noto supermercato nella zona, a poche centinaia di metri in linea d’aria dove nascerà il nuovo punto vendita.

Come detto il servizio ora sarà maggiormente fruibile per tutta la cittadinanza che è comunque già servita da molti punti vendita nello scalo narnese e da quello che rimarrà nel centro storico. Una bella notizia sia per chi lavora nella farmacia che vorrebbe offrire il servizio a più cittadini possibile che per le casse comunali (dell’Aspem) che vedranno sicuramente aumentare il giro d’affari e i volumi di raccolta. Niente Ztl, parcheggi facili e molti servizi nella zona aumenteranno la clientela e, dopo due anni di gestione diretta dell’amministrazione comunale, l’Aspem in pochi mesi potrà risolvere un’annosa criticità della collettività.

