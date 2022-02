Perugia, investiti da un Suv mentre camminano: due in prognosi riservata

02 febbraio 2022 a

Sono stati investiti mentre camminavano sul bordo della strada tra Ripa e Pianello. Sono gravi le condizioni di una donna di 45 anni e un uomo di 75, entrambi centrati da un Suv ieri pomeriggio attorno alle 16.30 lungo strada delle Salvette. I due pedoni investiti sono stati soccorsi e portati immediatamente al Santa Maria della Misericordia in condizioni gravissime. L’uomo in particolare, si troverebbe in condizioni in special modo gravi.

I due, come detto, stavano camminando, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono stati centrati da un Suv alla cui guida c’era un uomo di 62 anni. Il conducente del Freelander si è immediatamente fermato per prestare soccorso alle persone ha investito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso.

I poliziotti hanno pure subito sottoposto il conducente del veicolo all’alcol test e al drug test e sarebbe risultato negativo. Al vaglio della polizia dunque restano diverse le ipotesi di causa dell’incidente. Magari una distrazione. O il riflesso del sole che potrebbe aver impedito all’uomo di vedere i due pedoni.

