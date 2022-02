Terni, commercio: la gioielleria Mendes punta a rivitalizzare il centro e si trasferisce in via I Maggio

Maria Luce Schillaci 01 febbraio 2022 a

“Il coraggio, la sfida, la pazzia”. Usa questi termini Naldo Sabatini, titolare della gioielleria Mendes, per descrivere la sua scelta: aprirà un nuovo punto vendita, in via Primo Maggio, a Terni. Il nuovo negozio utilizzerà gli ampi spazi a pochi passi dalla fermata dell’autobus.

Una sfida, rimarca, in un periodo in cui si continua a scontare la crisi e con la pandemia che ha cambiato radicalmente le abitudini delle persone, anche nel fare acquisti. Resterà lo storico negozio di via Barberini, mentre chiuderà l’altra sede, Mendes Urban di via Petroni. Il titolare motiva l’investimento con il tentativo di dare un contributo diretto al rilancio del commercio in centro. Una scelta ponderata per diversi motivi: “Innanzitutto la mia famiglia: saranno i miei figli, Simone e Sebastiano, a seguitare questo lavoro e poi perché credo fortemente nel centro di questa città, un centro che deve essere valorizzato e su cui occorre puntare con uno sforzo maggiore da parte di tutti”.

Sicuramente Sabatini fa la sua parte, ma il messaggio è chiaro anche verso chi siede nelle stanze dell’amministrazione: “Devo dire che sono molto favorevole al lavoro che sta svolgendo questa amministrazione, però forse serve una maggiore attenzione nei confronti del centro – spiega – . Perché in via Battisti le serrande restano aperte e qua al contrario le attività chiudono?”.

Messaggio chiaro: la Ztl così com’è adesso penalizza le attività del centro. “Non voglio entrare nelle solite polemiche – precisa – però a mio avviso la Ztl andrebbe rivista nelle modalità di accesso, non parlo di un’apertura selvaggia e totale, ma fasce orarie regolate come avviene in molte città anche di grandi dimensioni. Questo renderebbe più facile l’accesso a chi ha difficoltà, penso agli anziani ad esempio, so che c’è gente che non viene più in centro da anni preferendo i centri commerciali per comodità e spazi di sosta. In centro c’è chi resiste, ma anche chi butta i remi in barca e chiude”.

Naldo ha scelto di resistere e di rilanciare. Di fatto in zone esterne alla Ztl molte attività hanno scelto di unire le proprie forze, una decisione vincente, come nel caso di altre due storiche attività commerciali proprio di viale Battisti come Tiziancaffé e la pasticceria Modernissima.

“Nel mio caso devo dire che c’è anche la forza della famiglia – aggiunge –, ho l’esempio dei miei genitori”. Mendes Sabatini, padre di Naldo, orafo e incisore, aprì la gioielleria in via Angeloni tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Un grande lavoratore. Poi dodici anni fa la svolta, con l’apertura in centro della sede tuttora attiva in via Barberini. Dopo è arrivato Mendes Urban, l’angolo ‘young’, fino al grande passo di questo ultimo periodo. Il nuovo negozio avrà ispirazioni Decò,

“Abbiamo studiato ogni minimo particolare – afferma - rivaluterà ulteriormente la zona”. Attorno ci saranno telecamere, controlli e tanta luce: “Le vetrine resteranno illuminate durante la notte, questo rappresenterà senza dubbio anche un elemento di sicurezza per quest’area dove vive la movida ternana”. L’inaugurazione è prevista entro il mese di febbraio 2022.

