Perugia, incendio in capannone vicino al ristorante: rischio esplosioni, stop alle auto in transito

Un incendio è divampato poco dopo le 21,30 lungo via Settevalli, a Perugia, frazione di Pila, in una rimessa di un terreno limitrofo al ristorante Luna nel pozzo. Un testimone ha riferito di aver sentito anche una bombola esplodere. Per precauzione le auto in transito verso il capoluogo e in direzione Marsciano sono state fatte tornare indietro.

Poco dopo le 21.40 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Perugia e un'autobotte per sedare le fiamme ed evitare il propagarsi dell'incendio nelle zone vicine. Ha preso fuoco anche la vegetazione intorno al capannone. Intorno ci sono case e anche una zona boscata.

Non sono segnalati feriti. Non sono note le cause del rogo: stando alle prime testimonianze potrebbe ricondursi a un guasto o un cortocircuito di un macchinario (o un mezzo) presenti nella rimessa. Le verifiche verranno effettuate una volta messa in sicurezza l'area.

