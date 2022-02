Città di Castello, Daspo per due giovani sorpresi con torce e fumogeni

01 febbraio 2022 a

Vanno alla finale di Coppa Italia tra Lama e Angelana, al Bernicchi di Città di Castello, con torce e fumogeni. Ma l’idea costa cara a due tifosi del Lama. La polizia di Stato di Perugia, infatti, li ha deferiti all’autorità giudiziaria perché nel fare ingresso allo stadio sono stati sorpresi con 14 fumogeni e nove torce a mano.

Per i due ragazzi è scattato il Daspo, divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Perugia.

I due sono stati individuati quando, poco prima dell’inizio dell’incontro, sono stati controllati dal personale della polizia di Stato impegnato nei servizi di filtraggio. I due sono stati trovati in possesso di un involucro cartaceo con tre fumogeni e di uno zainetto, all’interno del quale erano occultati altri 11 fumogeni e nove torce a mano.

I due tifosi quindi sono stati denunciati in stato di libertà in base alla normativa che punisce coloro che vengono trovati in possesso nell’ambito di manifestazioni sportive di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas. Naturalmente gli agenti in quella sede sequestrarono fumogeni e torce.

Il Daspo durerà 3 anni e 6 mesi per un giovane e 2 anni per l’altro.

I due destinatari del provvedimento, oltre a dover mantenere una distanza di almeno 400 metri dagli stadi, dovranno mantenere la stessa distanza dalle stazioni ferroviarie e dai piazzali adibiti a partenza delle tifoserie per il periodo di tempo compreso tra le due ore antecedenti l’inizio e le due ore successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Insomma una bravata pagata a caro prezzo e, a ben vedere, anche per tanto tempo. Basti pensare che uno dei due non potrà andare allo stadio per 42 mesi, l'altro per 24.

