Covid in Umbria, frenata delle prenotazioni dei vaccini. Appello della Regione: "Non abbassare la guardia"

Alessandro Antonini 01 febbraio 2022 a

a

a

Frenano le prenotazioni dei vaccini in Umbria. A fronte di 210.500 nuovi posti liberi annunciati per febbraio, ieri gli appuntamenti presi erano 44.794. Contro una media di 120 mila delle scorse settimane. I dati sono pubblicati dalla Regione sul portale dedicato al Covid. Al momento quindi resterebbero 165.706 posti vuoti. Per la seconda metà del mese di dicembre e per quasi tutto gennaio si è verificato il problema opposto: le prenotazioni superavano i posti in agenda e il sistema degli hub si bloccava perché saturo. Adesso le prenotazioni sono meno di un quarto delle dosi a disposizione. Terze comprese.

Umbria, test gratis rimborsati dalla Regione nei laboratori privati: c'è il protocollo con le Usl

Sulla necessità di invertire la tendenza interviene il commissario regionale all’emergenza Massimo D’Angelo. “L’Umbria”. spiega D’Angelo, “è tra le prime regioni in Italia per vaccinazioni e grazie anche a questo ha ridotto più di altre il rischio ospedalizzazione e morti. In questo momento le prenotazioni si sono ridotte. Ho messo più volte in evidenza che - afferma il commissario - maggiore è il numero di soggetti vaccinati, minore sarà il rischio di forme severe di Covid nella popolazione. Al contrario tanto più bassa è la quota di immunizzati tanto più aumento il fattore di rischio. Da qui il mio appello a non abbassare la guardia e a vaccinarsi, per tutte le fasce d’età”. Anche le farmacie di Federfarma, con il presidente Augusto Luciani, rilevano una frenata nelle prenotazioni. Intanto a breve chiederanno di poter vaccinare anche la fascia 12-18 anni.

Umbria, più che triplicate le classi in isolamento: sono a quota 739. Didattica mista in aumento alle superiori



Stando al rapporto di ieri il 57,42% (492.348) dei vaccinabili ha ricevuto la dose booster, l’84,98% (732.568) la prima dose e l’83,49% (720.123) la seconda. Le somministrazioni per ora vanno avanti superando il target indicato da Figliuolo. Per quanto riguarda la curva del contagio prosegue (a ritmo lento) la discesa anche se aumentano le ospedalizzazioni. Pur restando sotto la media per le terapie intensive. Nel dettaglio risultano ricoverati 223 pazienti (+7). Di questi, 11 si trovano in terapia intensiva, dato invariato. Da considerare che un 40% scopre di avere il Covid dopo essere stato ricoverato per altre patologie. Nelle ultime 24 ore sono stati censiti 593 nuovi positivi, su un totale di 6.219 test (585 molecolari e 5.626 antigenici). La domenica il numero dei tamponi è sempre più basso rispetto ai giorni infrasettimanali. Il tasso di positività scende al di sotto del 10%, attestandosi a quota 9,5%. Era al 10,7% domenica e al 12% lunedì della scorsa settimana. A fronte di 778 guariti, gli attualmente positivi scendono a 23.002 (-186). C’è un nuovo decesso, che porta a 1.623 il totale dei morti. Lo stesso D’Angelo interviene per evidenziare come “in Umbria al momento su 127 posti letto di terapia intensiva, ne risultano occupati 11. Degli 11 ricoverati, 2 sono in fase di trasferimento in altro setting assistenziale. La misura per l’attribuzione dei colori alle Regioni, in base al decreto ministeriale 105, tiene conto sia dei posti letto attivi che di quelli attivabili, per cui l’Umbria con 86 posti già attivati e 41 attivabili è ancora in zona bianca”.

Umbria, restano 28.505 over 50 no vax che rischiano la multa. Minacce ai medici per le esenzioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.