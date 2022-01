Terni, Mogol si racconta insieme a Gianni Neri. Sold out al teatro Secci per "Il nostro canto libero"

31 gennaio 2022 a

Tante emozioni e ricordi, domenica 30 gennaio, al teatro Secci di Terni con Mogol e Gianni Neri. E' stata proprio la musica del grande autore a dare il via ai festeggiamenti valentiniani in presenza dopo la lunga pausa forzata per il Covid. E' stato un pomeriggio insieme al grande Mogol e ai suoi capolavori senza tempo interpretati dalla voce di Gianni neri. Sul palco del Secci il maestro, che ha scritto pagine della storia della musica italiana, ha raccontato la sua carriera professionale.

Trenta i brani cantati dal ternano Gianni Neri accompagnato da una band di sette professionisti. Una collaborazione quella tra Neri e Mogol che va avanti da molti anni dopo che l’interprete ha frequentato il Cet, la scuola di Toscolano, diplomandosi in composizione per musica leggera. “Dopo aver completato il percorso al Cet di Mogol - spiega Gianni Neri - ho iniziato a girare l’Italia con uno spettacolo dedicato alla carriera del maestro Mogol che si è dichiarato onorato della mia scelta essendo oltre tutto un suo ex allievo. Per questo motivo ha accettato di salire sul palco con me a raccontare la sua vita artistica e professionale.

E' sempre un'emozione avere vicino un uomo come Mogol. Le esecuzioni sono state varie, passando da Battisti a Mango, da Cocciante a Celentano e altri. E' stata una carrellata di successi scritti da Mogol con molti compositori”. Ogni volta che Gianni Neri interpreta i brani di Mogol si emoziona e trasmette al pubblico l'amore per la musica. Tanti i ricordi per il pubblico presente che ha applaudito e si è fatto trasportare dalle vibrazioni della musica e dalle parole delle canzoni. I brani di Mogol non passano mai di moda, anzi appartengono a più generazioni. Prima del concerto è stato assegnato il premio Arte, amore e musica per meriti artistici ad alcuni pittori, scultori e scrittori e per l’occasione l’artista Albertino Spina ha donato una sua opera al maestro Mogol. "Il nostro canto libero" è stato prodotto da Vocal Master Records.

