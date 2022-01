Fallimento Dentix Italia, per clienti umbri stop al pagamento rate. Il 22 febbraio asta online

31 gennaio 2022 a

I beni mobili della società Dentix Italia srl, andata in fallimento, il 22 febbraio andranno all’asta ma per oltre 700 dei complessivi 800 clienti umbri non sarà necessario entrare nel procedimento fallimentare in quanto la linea finanziaria attivata per pagare le cure dentali è stata bloccata quindi non dovranno procedere a ulteriori rate. Una risoluzione ottenuta in tempi molto brevi: da dieci giorni a un massimo di due mesi. Va diversamente, però per una piccola quota di clienti, il 5%. Si fa riferimento in particolare a chi aveva pagato tutto in contanti: in questo caso l’unica difesa sarà farsi rappresentare nel procedimento fallimentare e sperare che ci sia qualcosa da dividere. C’è da attendere quindi che si compia l’iter della vendita all’asta.

A spiegare la vicenda è l’avvocato Damiano Marinale, presidente dell’Unione nazionale consumatori Umbria, l’associazione che ha seguito oltre 200 clienti umbri di Dentix dopo il fallimento della società. “Per i nostri assistiti siamo riusciti a bloccare le rate del finanziamento e quindi nessuno di loro ha dovuto pagare servizi non ricevuti. La modalità, infatti, più consueta e più tutelata per un consumatore che deve affrontare l’acquisto di servizi con una spesa ingente e prestazioni dilatate nel tempo è proprio quella di aprire una linea di finanziamento”.

Per quanto riguarda l’asta online, rispetto alla data fissata del 22 febbraio, sarà possibile prima visionare i beni mobili, relativi alla sede di Perugia, il 18 dello stesso mese dalle 9 alle 12. E’ anche possibile vedere l’inventario con foto nei siti: www.liveaste.it; www.astepay.it e www.lasta.it. Poi chi è interessato farà una sua proposta d’acquisto. In questo caso c’è da sapere che la vendita avverrà in sala aste, online telefonica e scritta. “I beni avranno un valore minimo già periziato - conclude l’avvocato Marinelli - e alla prima asta sarà necessario arrivare almeno a quella cifra”.

