Perugia, quindicenne scappa di casa: era in punizione per i brutti voti a scuola

E’ scappato di casa dopo che ii genitori gli avevano vietato l’uso del telefono, del computer e dei dispositivi elettronici. La punizione era stata adottata a causa del carente rendimento scolastico del ragazzo. Ma adesso i suoi genitori hanno fatto una denuncia di scomparsa visto che il quindicenne ha fatto perdere le sue tracce. A confermare la sua scomparsa, pubblicizzata con un post Facebook che ieri è rimbalzato in ogni bacheca, è stata la zia che spiega come il nipote - studente al Pascal di Madonna Alta - sia scappato senza telefonino. “Sappiamo che è andato ad Arezzo in treno con altri due amici, uno è stato individuato ma l’altro no.

Lui è stato visto alla stazione di Arezzo ma non c’era ancora la denuncia di scomparsa che i genitori hanno fatto ai carabinieri di Corciano ieri (sabato, ndr)”. La zia conferma dunque che negli ultimi tre giorni di apprensione non hanno avuto alcun contatto con il giovane. E il ragazzo che si trova con lui dicono di non conoscerlo, “non è uno di scuola”, e non risponderebbe al telefono. “Lo accende e lo spegne, non riusciamo a parlarci”.

L’appello della famiglia e di segnalare chiunque lo vedesse. Il post con la sua foto e i numeri di telefono utili sono stati pubblicati nel gruppo Facebook Noche Latinas.

