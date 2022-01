Umbertide, dalle telecamere gli indizi per trovare gli autori dell'assalto al portavalori

Felice Fedeli 30 gennaio 2022 a

Visione dei filmati delle telecamere messe a disposizione dal Comune di Umbertide, caccia aperta al basista che ha aiutato i malviventi che mercoledì 26 gennaio hanno assaltato il furgone portavalori davanti all’ingresso dell’ufficio postale e una singolare coincidenza che torna alla luce qualche giorno dopo il colpo. L’11 marzo di due anni fa lo stesso blindato della Vigilanza Umbra venne rapinato nel piazzale del centro commerciale, distante poco più 200 metri dall’ufficio postale di via Pitulo. Anche quella volta era un mercoledì mattina, poco più tardi. E anche quella volta c’era il vigilante che mercoledì 26 gennaio ha esploso sei colpi contro l’auto dei banditi in fuga. Anche due anni fa l’attacco fu portato da tre uomini entrati in azione con il volto coperto. Quella volta venne esploso un solo colpo di pistola, non da lui bensì dal collega. Nemmeno il weekend ha fermato il lavoro dei carabinieri.

Ma torniamo al cuore dell’indagine sul colpo che ai malviventi ha fruttato 300 mila euro in contanti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere che il Comune ha piazzato ai vari ingressi della città e quelle dell’area intorno all’ufficio postale. Circoscritto anche l’orario delle riprese. Dalle 7.30 alle 9 di mercoledì ì26 gennaio. Nella prima fascia va collocata la 500 bordeaux usata per il colpo e abbandonata in una traversa abbastanza decentrata di via Kennedy; nella seconda una station vagon scura utilizzata dai banditi subito dopo aver parcheggiata la 500, con il lunotto mandato in frantumi da uno dei colpi esplosi dal vigilante in via Pitulo.

E proprio la traversa di via Kennedy, sconosciuta anche a molti umbertidesi nati e cresciuti in paese, ha fatto saltare la mosca al naso agli inquirenti. La figura del basista ha cominciato a prendere corpo e forma. La conoscenza dei posti e la sicurezza con cui si sono spostati i tre banditi certifica che in loco avevano una guida. la traversa di via Kennedy, oltre ad essere discretamente nascosta, ha la caratteristica di favorire la fuga in tre direzioni: Città di Castello, Gubbio e Perugia.

