Terni, Eusebio Belli lancia una nuova sfida: una casa di produzione cinematografica

Dal “popolo della notte” conquistato grazie alla musica, prima dalla consolle del deejay e poi gestendo direttamente alcune delle discoteche “top” degli anni 90-2000, fino alla collaborazione con la senatrice Diana De Feo e poi col marito Emilio Fede. Passando anche per sei anni da stretto collaboratore di un certo Giancarlo Parretti, sì, proprio quello che da Orvieto diede la scalata alla Metro Goldwin Mayer.

Tutto questo – ma sicuramente molto altro ancora – è Eusebio Belli, 56 anni, imprenditore ternano ma di casa anche a Capri e Riccione, dove ha lavorato a lungo quando indossava le cuffie e mixava i vinili, così come a Viterbo, dove ha gestito il locale più alla moda del tempo.

Oggi la nuova sfida di Belli si chiama cinema, o per meglio dire le produzioni cinematografiche che, da qualche anno a questa parte, e ancor più dopo la pandemia, hanno mercato fiorente sulle piattaforme come Netflix, Amazon Prime e quant’altro. Eusebio, insieme al socio Christian Costa, un imprenditore romano che da anni vive a Terni, ha dato vita ad una casa di produzione cinematografica, la Ph Neutro Film, che proprio in questi giorni sta girando una pellicola tra San Gemini, Narni e ora il capoluogo, Terni. Venerdì scorso la troupe era in via della Rinascita, ospite dello studio dell’avvocato Francesco Mattiangeli.

Le riprese si concluderanno a fine settimana nel Perugino. Il film si chiama “Soldato sotto la luna”, per la regia di Massimo Paolucci (nella foto in alto mentre abbraccia Belli, al cinema in questo periodo con il thriller-horror “Medium”), con attori quali Daniela Fazzolari (sul grande schermo con “Giallo” di Dario Argento e in tv in “Don Matteo 7” e “Un posto al sole”), Daniel Mc Vicar (il Clarke Garrison di “Beautiful”), Martina Marotta ed Emilio Franchini (anche loro in “Medium”). In più un “cameo” dell’attore e regista Abel Ferrara e una parte anche per Martina Nasoni, la ternana vincitrice del Grande Fratello.

“L’approdo al mondo del cinema è arrivato per caso – spiega Eusebio Belli – tramite amici comuni lo scorso agosto sono entrato in contatto con la produzione del film ‘Una preghiera per Giuda’, che doveva essere girato in Sicilia in un paese che divenne invece zona rossa per il Covid, così che il set venne spostato a Terni. Insieme all’amico, e ora socio in questa avventura, Christian Costa, conoscemmo il regista Massimo Paolucci e il producer commerciale Daniele Gramaccia. E da lì è iniziato tutto”.

A Belli e Costa viene proposta una sceneggiatura, quella di “Soldato sotto la luna”. I due imprenditori colgono al volo l’occasione e decidono di fondare una casa di produzione cinematografica. “Dovevamo andare dal notaio a costituire la società – continua Eusebio Belli – e c’era il problema di trovarle il nome. Quando gestivo i locali tenevo sempre un file nel computer con una serie di nomi da utilizzare che mi erano piaciuti. Così nacquero il Gradisca, piuttosto che il Panta Rei o il Plastique. A Christian girai il file, dove il primo nome della lista era Ph Neutro: ‘Prendiamo questo’, disse subito. Vicino abbiamo aggiunto la parola ‘Film’”.

E’ nata così la Ph Neutro Film che, con “Soldato sotto le stelle”, vuole iniziare un’avventura che ha una mission: “Fare cose di qualità – prosegue Eusebio – che è un po’ la caratteristica di tutte le attività che ho portato avanti in questi anni. Ho vissuto fortunatamente in prima fila il periodo del grande boom del mondo del divertimento notturno, dagli anni 80 ai 2000, ma ho intuito, ormai da qualche anno, che quel periodo è finito. Il modo di socializzare dei giovani e di tutti noi è cambiato, con i social, il digitale ha spazzato via le grandi produzioni discografiche, ora con mille euro puoi registrare a casa un brano che viene scaricato da milioni di persone. Poi c’è stata la pandemia, che ha provocato gravi danni anche in questo settore lavorativo. Tutto è cambiato in breve tempo”.

E anche questa avventura nel cinema guarda avanti. “Più che avanti al presente – ancora Belli – che vede il mercato essersi spostato più sulle piattaforme che sui prodotti destinati alle sale col grande schermo. Per questa nostra prima produzione abbiamo già un precontratto con una grande casa di distribuzione che valuterà in che modo proporre al mercato il nostro film dopo… averlo visto. Concluse le riprese, dopo la post produzione e il montaggio, contiamo di avere tutto pronto per ottobre 2022”.

Ultima notazione riguarda l’amore che Eusebio Belli continua ad avere per la sua città: “La Ph Neutro Film ha sede a Terni, in centro, così abbiamo voluto e così sarà. Ci rivolgiamo al mercato italiano e internazionale, come dimostra anche la scelta degli attori di questo cast, ma partendo sempre comunque dalla nostra città. Abbiamo subito preso contatto con Umbria Film Commission e abbiamo voluto girare in provincia di Terni e in Umbria, dove abbiamo trovato location ideali”.

