Truffa online, "certificazione verde Covid sospesa": l'appello di Marinelli (Unione consumatori Umbria) "attenti"

Sabrina Busiri Vici 30 gennaio 2022 a

a

a

La mail arriva in posta elettronica dal mittente ministero della Salute con l’oggetto: “Certificazione verde Covid-19 sospesa”. Poche parole di testo e sotto un link. Chi clicca rimane incastrato nell’ultimo tentativo di truffa online per estorcere dati personali, il cosiddetto phishing. Sono arrivate già diverse segnalazioni, soprattutto dalla provincia di Perugia, all’Unione nazionale consumatori Umbria. Ad avvisare è il presidente Damiano Marinelli: “Stanno circolando questo tipo di comunicazioni, false, non bisogna seguire nessuna indicazione e per ulteriori verifiche è bene chiamare il 155”.

Vende mascherine contraffatte all'Agenzia delle dogane, denunciato imprenditore spoletino

Marinelli aggiunge: “In questo caso chi mette in atto la truffa punta ad acquisire soprattutto il codice associato al green pass perché proprio attraverso quello è possibile falsificare il documento e in questo momento il mercato delle false certificazioni è molto vivace, c’è grande richiesta anche se oggi è maggiore, rispetto all’inizio della pandemia, la consapevolezza dei rischi che una falsificazione di questo documento comporta”. Il tentativo in atto, secondo Marinelli è grossolano ma “in questa fase di incertezza - dice - per la grande quantità di positivi e green pass fatti o revocati, è possibile essere troppo frettolosi e dare credito alla mail”.

I rincari di gasolio mettono in ginocchio 3 imprese di trasporto su 10



E il presidente aggiunge: “Chi truffa in questi casi punta volontariamente all’errore, alla frase sbagliata, alla sgrammaticatura proprio perché chi non fiuta subito il pericolo è più probabile che cada nella trappola perché ha meno strumenti e minori conoscenze per difendersi”. Stessa cosa, fa notare Marinelli, avviene nei tentativi di phishing che riguardano il conto bancario, truffa molto perfezionata. nel tempo. “Riceviamo sempre più segnalazioni: su 15 sportelli che abbiamo in Umbria ne raccogliamo almeno due/tre per ciascuno”. E conclude: “Ma anche le banche hanno perfezionato i metodi per contrastare il fenomeno con il doppio codice di identificazione”.

L'aeroporto San Francesco apre la trattativa per il volo su Berlino al posto di Monaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.