Terni, carambola lungo il ponte sul fiume Nera. Tre auto coinvolte in uno scontro

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato nel corso della notte di sabato 29 gennaio a Terni. Lo scontro è accaduto lungo il ponte sul fiume Nera nei pressi della stazione di servizio all’incrocio tra viale Campofregoso e via Antiochia. Dopo aver sfiorato il marciapiede del ponte, il conducente ha perso il controllo della sua auto che è finita sull’opposta corsia di marcia dove stava sopraggiungendo un’altra vettura. Dopo il primo scontro anche una terza auto è rimasta coinvolta nella carambola.

Non si segnalano feriti. Un anziano ha riportato qualche lieve contusione, ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto (nella foto) sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia di Stato e la polizia locale. Le cause dello scontro, avvenuto nei pressi della Questura ternana, sono ancora in corso di accertamento. Si sono registrati rallentamenti al traffico finchè i mezzi coinvolti non sono stati spostati dalla sede stradale.

