Spoleto, vende mascherine contraffatte all'Agenzia delle dogane: denunciato imprenditore spoletino

30 gennaio 2022 a

a

a

Vende mascherine chirurgiche contraffatte all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e viene denunciato. La singolare iniziativa è di un imprenditore spoletino di mezza età che ora è indagato dalla Procura per frode in commercio. L’uomo si è visto anche sequestrare quasi 30 mila dispositivi di protezione individuali dalla guardia di finanza che ha fatto scattare un blitz nel deposito. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa ma sono emersi soltanto venerdì 28 gennaio a margine della firma del protocollo d’intesa avvenuta in Comune tra il sindaco Andrea Sisti e il direttore territoriale della stessa Agenzia, Roberto Chiara, proprio per contrastare la contraffazione.

Si finge minorenne e autistica per ricatti sessuali, arrestata 22enne

Lo spoletino tempo addietro ha partecipato a una mini gara di urgenza indetta dall'Adm che aveva bisogno di una modesta fornitura di mascherine chirurgiche da destinare al personale dipendente per sopperire a una temporanea carenza dei dispositivi di protezione individuale. L'imprenditore si è poi aggiudicato la procedura e ha consegnato le mascherine al personale dell'Agenzia che, come prassi, fa controllare tutti gli acquisiti di beni materiali al reparto Antifrode. In questa fase sono emerse le prime forti perplessità sulla certificazione Ce di cui erano dotate la mascherine chirurgiche e sono scattati una serie di approfondimenti all'esito dei quali gli uomini dell'Adm hanno informato dell'episodio la guardia di finanza.

Minaccia conoscente con una carabina, trentenne finisce in carcere

Da qui è scattato il blitz nel deposito dell'azienda di cui lo spoletino è rappresentante legale e all'interno sono stati trovati diversi scatoloni di mascherine chirurgiche, per un totale di quasi 30 mila pezzi, del tutto analoghe a quelle vendute all'Agenzia. Gli uomini delle fiamme gialle hanno anche proceduto ad acquisire documentazione di natura contabile e amministrativa, tra cui due fogli in cui comparivano una serie di ideogrammi cinesi. Secondo gli investigatori, dunque, l'imprenditore avrebbe acquistato in Asia le mascherine per poi procedere autonomamente alla marcatura con la certificazione Ce, contraffacendola. La guardia di finanza ha quindi denunciato alla Procura lo spoletino che ora deve difendersi dall'accusa di frode in commercio.

Si ribalta con il trattore e muore sul colpo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.