Contagiati dalla musica fra le bellezze dell'Umbria: Maria Cecilia Berioli e i suoi Suoni di boschi e d'abbazie

“Il nostro compito è quello di far diventare più virale che mai l’arte e la bellezza”. Sono le parole della violoncellista Maria Cecilia Berioli di Umbria ensemble, formazione di solisti e cameristi di chiara fama. Berioli anticipa al Corriere dell’Umbria che è al lavoro su una nuova edizione del progetto Suoni di boschi e d’abbazie.

Berioli, il progetto ha esordito nel 2021, qual è la formula adottata?

“Quindici concerti eseguiti fra fine agosto e dicembre in cui abbiamo dato chance a musicisti esordienti, giovanissime promesse e abbiamo ospitato nomi importanti del panorama classico. Abbiamo coinvolto in totale oltre trenta artisti provenienti anche dall’estero creando, a volte, anche un dialogo fra musica danza, teatro fino al body painting. L’obiettivo è stato offrire un equilibrio fra persone e ambiente attraverso note e atmosfere”.

Prioritario l’ambiente, dunque. Quali luoghi avete scelto per le esibizioni?

“Dal tempietto sul Clitunno a Sant’Anatolia di Narco passando per il Castello Bufalini ma anche radure, boschi, piazzette, sagrati di chiese e spazi sconosciuti ai più”.

Il pubblico come ha risposto?

“Con grande entusiasmo e partecipazione. Fra gli spettatori c’è un grande desiderio di armonia, c’è voglia di stare bene”.

Il progetto ha goduto di finanziamenti?

“Sì, da parte del Fus: la nostra domanda è stata accolta e ha avuto un punteggio alto. E poi dalle diverse amministrazioni locali”.

La seconda edizione come rinnoverà la formula?

“Potenzieremo il ruolo dei grandi nomi e il loro collegamento con i talenti più giovani così come amplieremo il connubio fra le arti. Poi cercheremo di iniziare fin da luglio. Ci sentiamo anche più forti della collaborazione instaurata con gli enti locali”.

In questi due anni di Covid Umbria ensemble si è mai fermata?

“Mai. La musica è un balsamo per l’anima”.

Da sempre la vostra formazione fa tournée all’estero, in tutto il mondo. Questo aspetto durante la pandemia è cambiato?

“Regna l’incertezza su date e appuntamenti. Poi ogni paese ha una gestione a sé delle regole contro il virus, non c’è unitarietà nell’organizzazione degli eventi, dobbiamo sempre essere pronti al cambiamento ma poi si va avanti”.

A quando il programma della nuova edizione di Suoni di boschi e d’abbazie?

“A primavera”.

