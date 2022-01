Gualdo Tadino, ladri in azione: un colpo va a segno, l'altro viene sventato

Eleonora Sarri 29 gennaio 2022 a

Hanno agito in poche decine di minuti, portando via contanti e alcuni monili d’oro trovati in casa. I ladri hanno colpito intorno alle 18.15 di giovedì 27 gennaio a Gualdo Tadino, tra Cartiere e la Flaminia. Un furto è andato a segno, mentre nell’altro caso l’arrivo dei proprietari ha sventato il colpo. Ad andare a buon fine il colpo nel quartiere di Cartiere, in una villetta multifamiliare. I malviventi hanno aspettato che la padrona di casa uscisse qualche minuto per salire al piano superiore dove vivono i parenti, giusto il tempo di prendere un tè.

La banda ha prima provato a entrare da una finestra a piano terra rompendola, ma forse disturbata da qualcosa ha desistito ed è passata dal primo piano arrampicandosi sul terrazzo. A quel punto i ladri hanno forzato una portafinestra e sono entrati nell’appartamento. Nel più assoluto silenzio, tanto che né la padrona di casa né gli altri familiari hanno sentito alcun rumore, si sono diretti nelle camere da letto rovistando nei cassetti e negli armadi. Perlustrata anche la cucina, mentre bagni e salotto sono stati risparmiati. Presi i contanti trovati in casa e un paio di oggetti in oro, sono usciti passando dal portone e dalle scale dell’abitazione dandosi quindi alla fuga. Al rientro in casa la padrona di casa si è accorta di quanto accaduto e ha dato l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.

A poche centinaia di metri, lungo il tratto urbano della Flaminia, probabilmente la stessa banda ha tentato il secondo colpo che però è andato a vuoto. Entrati all’interno di un appartamento sono stati disturbati dal rientro di un familiare che abita nello stesso stabile e quindi, nonostante avessero messo a soqquadro casa, non sono riusciti a trafugare alcunché. Alcuni testimoni hanno riferito della presenza di un’auto scura, tipo suv, nelle vicinanze delle due abitazioni.

