Terni: spacciatore arrestato alla stazione, aveva provocato overdose ed era fuggito all'estero

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni ritengono che sia stato per quasi un anno, fino alle scorse feste di Natale, uno dei punti di riferimento per tanti consumatori di droga nella città dell'acciaio, visto il vasto giro di clienti e le numerose cessioni di stupefacenti che sono state documentate. Almeno una decina messe “nero su bianco” dagli investigatori.

Un 24enne di origine tunisina senza fissa dimora, la cui iniziali sono S.H., è stato arrestato nella serata di lunedì 24 gennaio 2022 alla stazione ferroviaria di piazza Dante, mentre stava rientrando in città dopo essersi dileguato, appena passato Natale, a seguito della cessione di una dose di eroina a un compratore locale, che era andato in overdose ed era stato ripreso letteralmente “per i capelli” dai sanitari dell’ospedale.

Le indagini subito svolte dell’Arma – era lo scorso ottobre 2021 – avevano così ristretto il cerchio su questo giovane, nei confronti del quale erano state raccolte prove che avesse ceduto la droga al malcapitato consumatore vicino al parco Le Grazie.

Il tunisino, così, era scappato all’estero, tornando nel suo Paese natale dal quale però lo scorso fine settimana era rientrato. Fino al blitz compiuto dai militari non appena sceso dal treno, di rientro da Roma, dopo un rocambolesco viaggio dall’Africa sempre in treno, per non essere fermato all’aeroporto, attraversando la Spagna e la Francia.

Al di là dell’episodio dell’acquirente in overdose, sul capo del 24enne pende un’accusa specifica, quella di aver organizzato una fitta rete di spaccio sul territorio ternano dal dicembre 2020 al novembre 2021, cedendo cocaina ed eroina ad una molteplicità di clienti contattati direttamente sui loro cellulari, utilizzando più schede telefoniche per cercare di eludere i controlli. Le cessioni avvenivano in pieno centro, nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.

