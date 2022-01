Perugia, Sandri: “A San Costanzo in vetrina celebriamo il torcolo e l'arte artigiana della città”

Sabrina Busiri Vici 28 gennaio 2022 a

In attesa di festeggiare il 29 gennaio San Costanzo, patrono di Perugia, le vetrine di pasticcerie e forni si riempiono di torcoli, dolce tipico della festa e della città. Sulla superficie, infatti, si praticano cinque incisioni che stanno a indicare le porte della città: Porta Eburnea, Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Susanna e Porta Sant’Angelo. Di vetrina in vetrina, a distinguersi per arte gastronomica, creatività e sapienza artigianale è sicuramente Sandri. “Nel rispetto delle tradizioni del locale abbiamo voluto coinvolgere anche quest’anno artisti artigiani locali nell’allestimento - spiega Fabrizio Rossetti, uno dei tre titolari dell’antico caffè in corso Vannucci-. Così insieme ai dolci preparati dal nostro laboratorio di via del Dado e all’estro di Flavia Garreffa, cake design - è opera sua il San Costanzo in zucchero - ci sono anche i tessuti prodotti dal laboratorio Brozzetti di Marta Cucchia e lo specchio realizzato da Walter Sabatini. Tutti maestri della nostra città con i quali ci piace collaborare”. Rossetti conferma, inoltre, che il format, come avveniva in passato, si ripeterà per manifestazioni ed eventi cittadini, una sorta di rilettura alla Sandri di quanto succede.

Nasce il torcolo di San Costanzo al cioccolato. Edizione limitata

Anche le vetrine del Chocostore di Eurochocolate in piazza IV Novembre omaggiano il dolce. La particolarità introdotta quest’anno è proprio la versione, in edizione limitata, del torcolo al cioccolato. La produzione nasce dalla collaborazione fra l’antico Forno Faffa e i Costruttori di dolcezze by Eurochocolate. Torcoli in vetrina e profumo di uvetta e cedro anche alle pasticceria Cerquiglini in via Eugubina, da Alunni a Ponte San Giovanni, al forno Pioppi di Mantignana, da Michele & C a Pian d Massiano, alla Duemila ad Ellera, nei laboratori Santino. Solo qualche nome, l’elenco potrebbe continuare a lungo.

San Costanzo, nei forni in produzione fino a 40 quintali di torcoli

Nel giorno della festa si rinnova poi l’offerta e l’assaggio delle fette di dolce. Sabato 29 gennaio a palazzo dei Priori alle 10,30, i forni offriranno porzioni di torcolo a rappresentanti della Protezione civile e della Croce rossa. L’offerta, vuole la tradizione, è in realtà rivolta a tutta la cittadinanza ma le regole di contenimento imposte dalla pandemia hanno fatto modificare il protocollo.

A San Costanzo torna la fiera: celebrazioni e iniziative

