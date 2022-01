Todi, cinghiali devastano parco della Rocca: cittadini chiedono interventi

Aldo Spaccatini 28 gennaio 2022 a

La presenza dei cinghiali, soprattutto nel parco della Rocca, sta diventando ormai un problema di non facile soluzione a Todi, sia per il numero, sempre più consistente, sia per i danni che producono. Allo stesso modo la presenza degli animali crea non poca preoccupazione a chi frequenta il parco, in particolare mamme con bambini. Dalla foto si può constatare come sia stato ridotto il piazzale alto del parco dove sono state installate le più suggestive sculture dell’artista americana Beverly Pepper.

Ma oltre che al piazzale danni rilevanti sono stati fatti dagli animali in quasi tutti i viali e sulle scarpate che li delimitano. L’ultimo avvistamento, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha riguardato un gruppo di cinque cinghiali adulti che si abbeveravano nella fontanella pubblica di fronte al belvedere. Ad essere interpellato su quanto sta accadendo anche il sindaco sulla questione dopo le sollecitazioni dei cittadini. Antonino Ruggiano, dopo aver precisato che non esistono le possibilità di abbattimento degli animali in un luogo che è praticamente una parte centro storico, ha aggiunto che saranno messe in campo squadre per spaventare gli animali al punto da non far ritenere loro il parco un luogo ideale per potersi muovere indisturbati.

Trovare una soluzione per tenere lontani i cinghiali dal parco è diventato comunque argomento di discussione cittadina. C’è anche chi fa notare, come anziani cacciatori forti della loro esperienza, come sia consigliabile una ripulitura totale del parco che creerebbe, appunto, condizioni negative per gli animali che sarebbero portati a non considerarlo più un luogo per loro ideale. In ogni caso una soluzione va trovata prima che le dimensioni del fenomeno si dilatino ulteriormente provocando oltre che timore nei frequentatori del parco, possibili pericoli, anche danni di rilievo in una delle aree verdi più suggestive della regione e luogo, come detto, che raccoglie le importanti opere dell’artista americana.

