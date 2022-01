Città di Castello, Fouad Abdennabi, detto Roberto: “Prima ospite di questa filiera, ora mi batto per il suo futuro"

La storia con il tabacco dell'imprenditore di Lerchi, iniziata “per amore” e divenuta un vero e proprio “affare di famiglia”

27 gennaio 2022 a

a

a

Tutti in paese lo conoscono come Roberto, ma il suo vero nome è un altro. Fouad Abdennabi, titolare dell’omonima azienda agricola a Lerchi, piccola frazione di Città di Castello, ha scoperto la coltura del tabacco molto tempo fa quasi per caso, grazie alle premure del suocero che lo ha introdotto al mondo di questa coltivazione. Oggi, insieme al figlio, studente alla facoltà di farmacia, gestisce in autonomia un’impresa da ben quarantaquattro ettari, la maggior parte dei quali seminati a tabacco. Una coltivazione di grande tradizione nella zona, che dà lavoro a oltre 2mila persone e che genera un indotto da circa 60 milioni di euro ogni anno. “Quando ho iniziato a lavorare qui in Umbria, il tabacco era qualcosa che non credevo avrei mai fatto - esordisce l’imprenditore - e invece il destino mi ha portato a intraprendere una coltura che adesso posso solo apprezzare e che non solo mi dà sostegno economico, ma soprattutto tante soddisfazioni”.

Fouad, partiamo dal nome. Perché tutti ti conoscono come Roberto?

Beh, questa è una vecchia storia (ride). Tempo fa, in paese, c’era questa signora alla quale ero molto affezionato. E lei, che mi voleva tanto bene, provava sempre a chiamarmi con il mio vero nome, ma non ci riusciva perché difficile da pronunciare. Così, un bel giorno, mi ha detto: “Da oggi in poi ti chiamerò Roberto”. E così ha fatto. Da lì in poi, quel nome mi è rimasto addosso e ora tutti mi chiamano così. Certo, potrei dire “no, mi chiamo Fouad”, ma per me non è un fastidio, anzi, è un qualcosa a cui sono legato con piacere.

La tua storia con tabacco, invece? Com’è cominciata?

A dire la verità è iniziata un po’ per caso e un po’ per amore. Il padre di mia moglie, infatti, era un tabacchicoltore ed è solo grazie a lui se oggi esiste la nostra azienda e tuttora continuiamo a lavorare il tabacco. Io in principio non credevo di poter entrare in questa realtà così lontana e soprattutto così radicata nel territorio, per me era qualcosa di sconosciuto e mi sembrava un percorso troppo in salita. Ma poi, col passare del tempo e con il forte supporto di mio suocero, mi sono convinto a provarci e adesso il tabacco rappresenta per me un sostegno morale oltreché economico. Un simbolo di come, con impegno e dedizione, niente sia irraggiungibile e cerco di trasmettere questo messaggio a mio figlio, proprio come mio suocero ha fatto con me.

Che rapporto avevi con tuo suocero?

Mio suocero è una persona che ricoprirà sempre un posto speciale nella mia vita, gli volevo molto bene e non solo perché è il padre di mia moglie, ma per tutto quello che ha rappresentato. È stato lui a farmi conoscere il tabacco, a mostrarmi i segreti di questa coltivazione, che per lui è stata davvero la missione di una vita. Era una persona instancabile e nonostante la differenza d’età, alle volte faticavo a stargli dietro nel lavoro di tutti i giorni; appena arrivava in azienda trovava sempre qualcosa da fare e non c’era giorno in cui non lavorasse dalla mattina alla sera. Qui è conosciuto e apprezzato da tutti, non solo per le innegabili qualità come agricoltore di tabacco, ma come e vero e proprio esperto e “protettore” di tutta la filiera. Se avevi un dubbio, potevi sempre chiedere a lui. Anche durante la malattia non ha mai smesso di aiutarmi e consigliarmi e non gli sarò mai abbastanza grato per quello che ha fatto per me e per la nostra famiglia. Sento molto la sua mancanza, tutti noi la sentiamo ogni giorno, ma a ogni raccolto penso che c’è anche lui dietro al mio lavoro e questo mi dà forza. Senza dimenticare che è stato il nonno a trasmettere a mio figlio la passione per questo mestiere e di questo gli sarò per sempre riconoscente.

Luca Focaccetti: "Nel tabacco ho visto un futuro, ora voglio contribuire al domani di questo settore"





E pensi che tuo figlio porterà avanti la tradizione di famiglia?

Non lo so. Adesso sta studiando farmacia all’università e il mio desiderio è che finisca il suo percorso, poi deciderà lui. Devo ammettere, però, che la passione non gli manca e da quando ha iniziato a darmi una mano in azienda le cose sono migliorate moltissimo. È stata una sua scelta iniziare ad aiutarmi. Una sera mi vide rincasare molto tardi, stanchissimo, e la mattina dopo mi chiese “posso venire con te?”. Da quel momento è stato tutto più facile e anche lo scorso anno, che era iniziato molto in salita, alla fine si è concluso con un successo storico.

Se continuare a fare o meno questo mestiere sarà una sua scelta e io non posso né voglio metterci bocca. Certo, da una parte sarei felice che restasse con me, ma dall’altra so che c’è differenza fra farmacia e il lavoro in un’azienda agricola, anche se adesso non è più come quando ho iniziato io.



Del resto il lavoro nei campi è cambiato rispetto a una volta..

È cambiato moltissimo. Quando io ho iniziato la parte manuale e fisica era ancora predominante e addirittura mio suocero mi raccontava che lui da ragazzo doveva interrare le piante con una zappetta, una ad una, camminando tra i solchi. Era un mestiere molto impegnativo e faticoso, un mestiere molto duro. Ma erano altri tempi, appunto. Oggi fortunatamente è un mondo diverso, grazie alla tecnologia e alle macchine la parte fisica si è molto ridotta e possiamo dire che questo lavoro è diventato quasi un divertimento.



Cosa speri per il futuro di questa filiera?



Mi auguro che continui a vivere, ma che soprattutto si sviluppi e cresca insieme alle generazioni future. Non solo perché possiede una grande tradizione, ma anche perché è stata una fonte economica importante per le famiglie di Città di Castello e per le comunità circostanti. E io, che vengo da un mondo in cui si vive con poco, so bene il valore che tutto questo significa. Qui, in queste zone, in questi paesi, il tabacco ha dato la vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.