Okkupeto, la pizzeria che non assume: lo scherzo dei 7 cervelli

Un'altra puntata ricca di imitazioni, sketch e divertenti scherzi quella di Okkupeto Live Show, lo spettacolo dei 7 cervelli andato in onda in versione speciale lo scorso venerdì 21 gennaio su Umbria Tv e sul portale del Corriere dell'Umbria. Sempre simpatici e ricchi di idee originali Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini ormai a loro agio nel format ideato da Maurizio Mastrini. Nel menù tanti ospiti e i loro classici scherzi. Tra questi quello intitolato "la pizzeria nn'assume" in cui Fabrizio si finge pizzaiolo disoccupato e cerca lavoro.

