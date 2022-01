Spoleto, muore sul colpo: si è ribaltato con il trattore. Aveva 78 anni

26 gennaio 2022 a

a

a

E' morto schiacciato dal trattore. Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 26 gennaio in località Patrico, nel comune di Spoleto. La vittima è un uomo di 78 anni residente in zona. I vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e al 118, sono arrivati sul posto intorno alle 8.40 per soccorrere l'anziano. Il mezzo si era ribaltato in una scarpata. Inutili tutti i tentativi di rianimare l'uomo, deceduto praticamente sul colpo. Per recuperare la salma è stato necessario anche l’intervento del Sasu dal momento che Patrico di Spoleto è una località a circa mille metri di altezza.

Tir perde un'auto lungo l'autostrada del sole e causa un incidente con sette feriti. Un 45enne è grave

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.