Umbertide, assalto al furgone portavalori dei soldi delle pensioni. Esplosi colpi di arma da fuoco

Assalto a un furgone portavalori a Umbertide, in provincia di Perugia. Il mezzo trasportava i soldi per pagare le pensioni che dovevano essere consegnati all'ufficio postale. Sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Due banditi hanno colpito con un fucile alla testa il vigilantes che trasportava un sacco di banconote. Sono stati trovati bossoli in terra segno di un conflitto a fuoco. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto l'auto utilizzata dai banditi per mettere a segno il colpo, una Fiat 500 L di colore rosso parcheggiata poco lontano in via Kennedy. Stando alle prime stime il bottino sarebbe di almeno 300 mila euro, soldi che sarebbero serviti per il pagamento delle pensioni. Sono stati istituiti posti di blocco nelle principali arterie della provincia di Perugia. Il vigilantes seppur in stato di choc sta bene, anche se è stato accompagnato all'ospedale di Umbertide.

(Notizia in aggiornamento. Sotto tutte le foto del colpo)

