San Gemini, Lorenzo Barone tenta una nuova impresa. Dall'Africa all'Asia da solo in bicicletta

“Nella mia prossima avventura percorrerò in solitaria gli oltre 29 mila chilometri che separano il punto più a sud dell'Africa (Capo Agulhas, in Sudafrica) con il punto più ad est dell'Asia (Capo Dezhnev, in Russia)”. Lo ha annunciato sui suoi canali social l’esploratore di San Gemini, Lorenzo Barone. “Qual è la più lunga distanza terrestre percorribile sul nostro pianeta?”, si è domandato. “Dopo aver visto la famosa immagine della strada più lunga del mondo - racconta - è nato il mio nuovo progetto, nel quale ho modificato e allungato ulteriormente il percorso. Sarà un viaggio incredibile, dalla calda savana africana alla gelida tundra artica, alla scoperta di popoli con culture diverse. Il percorso prevede: tre continenti, 12 Paesi, 12 fusi orari, oltre 29 mila chilometri, circa 400 giorni”.

Un itinerario da percorrere in solitaria sulla sua bicicletta autoequipaggiata. Lorenzo è tornato circa un mese fa dal suo viaggio nell’Artico: partenza e ritorno da Rovaniemi, città della Finlandia, attraversando la Svezia e la Norvegia, in coppia con il 38enne assisano Ivan Bianconi. - “9011miles” sui canali social è il nome del suo personale progetto di avventuriero cicloamatore. L’angelano Bianconi - originario di Santa Maria degli Angeli - aveva scritto sulla sua pagina Facebook descrivendo una giornata in Finlandia: “Tutt'intorno c'è solo la bellezza incantata e trascendentale che il ghiaccio stende come una mano ultraterrena a rendere tutto muto ed immobile, senza tempo. Questa stessa bellezza accende e riscalda i nostri cuori che traboccano di felicità e stupore per questa grazia infinita che ci avvolge”.

“È stata una bella avventura”, ha commentato Barone il 14 dicembre al termine del percorso ad anello, “con paesaggi vari e condizioni climatiche diverse tra loro, dai venti della tundra alla foresta con temperature dai due ai -33 gradi. Per il nuovo viaggio dal sud a nord del mondo, all’avvio tra circa tre settimane, Barone rivela: “Cercherò di completare questa avventura entro aprile 2023, per poter percorrere in tempo le piste invernali sui fiumi ghiacciati in Yakutia - la terra di sua moglie Aygul, ndr - e poi trainare la slitta con gli sci attraverso la Chukotka, dove non ci sono villaggi per quasi mille chilometri. Non so se ci riuscirò. Ma voglio partire e provarci - conclude - senza lasciare spazio a dubbi o rimpianti”.

