Terni, lavori al quartiere San Valentino in vista della festa del patrono. Sarà sistemato l'ascensore

24 gennaio 2022 a

a

a

Dopo anni di proteste e segnalazioni da parte dei residenti di San Valentino finalmente ha preso il via il restyling del quartiere. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Terni, Leonardo Latini. I residenti più di una volta avevano evidenziato il degrado intorno alla basilica, la strada colabrodo e il fatto che ascensore e passerella fossero inagibili da moto tempo. Ora dopo anni di attesa a San Valentino verranno fatti i tanto attesi lavori di restyling. E così nelle prossime settimane, poco prima delle celebrazioni del Santo protettore della città, verrà eseguito l'intervento di ripristino della pavimentazione stradale di via San Valentino, concludendo l'asse che da via San Rocco e via Merlino di Filippo arriva fino a viale di Vittorio.

Il vescovo Piemontese e i ternani chiedono la protezione del patrono

Alla sistemazione della pavimentazione stradale, faranno seguito i lavori di ripristino della passerella pedonale e dell'ascensore che collega il parcheggio alla basilica e che è inutilizzabile da parecchi anni. L'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Benedetta Salvati, ha sottolineato che si tratta di interventi che si inseriscono all'interno di un progetto molto più ampio di valorizzazione del quartiere San Valentino che l'amministrazione civica considera come uno dei principali elementi identitari e attrattivi della città. Grande soddisfazione è stata espressa dai residenti anche sui sociale network. Alcuni di loro, ad esempio, hanno suggerito di installare anche le telecamere “perchè ascensore e passerella sono da sempre oggetto dei raid vandalici”.

San Valentino, messa in duomo celebrata dal vescovo Piemontese. Ma salta la processione per l'emergenza Covid

C'è anche chi chiede una maggiore promozione per San Valentino, conosciuto in tutto il mondo, con spot pubblicitari anche nazionali. Intanto un passo importante è stato fatto dall' amministrazione comunale con la speranza che i lavori vengano ultimati proprio in occasione dei festeggiamenti di San Valentino che ogni anno richiamano persone da ogni parte d'Italia. E proprio delle celebrazioni del patrono previste a febbraio si occuperà quanto prima anche il nuovo vescovo diocesano, Francesco Soddu.

La preghiera del vescovo a San Valentino: "Finisca questa pandemia e le sofferenze che provoca"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.