Covid in Umbria, test gratis rimborsati dalla Regione nei laboratori privati: c'è il protocollo con le Usl

C’è il protocollo d’intesa per i test gratis nei laboratori privati. Vale per uscire dalla quarantena se contagiati e per i contatti stretti. L’Usl 1 lo ha inviato alle strutture accreditate venerdì scorso. Ora si attende la firma. I tempi sono ridotti: la giunta ha deliberato ormai due settimane fa e lo stesso protocollo ha come scadenza il 31 gennaio 2022. Nel frattempo il servizio non è stato mai attivato.

L’accordo permetterebbe di ampliare la potenza di fuoco dei test antigenici, che negli ultimi giorni insieme ai molecolari si collocano su una media di 15 mila al giorno, mentre dieci giorni fa erano a 20 mila, e di conseguenza aumentare il numero dei guariti giornalieri. L’obiettivo è “attivare tutte le possibili risorse per sottoporre a test Covid il maggior numero di soggetti”, è scritto nell’atto. Senonché su 58 tra cliniche, laboratori e punti prelievo autorizzati risulterebbero 18 le strutture accreditate che possono erogare il servizio. Sono ammesse “le strutture private accreditate, abilitate per l’esecuzione dei test antigenici, aderenti al protocollo, e che hanno già trasmesso alla Regione una prima manifestazione di interesse”.

Nel protocollo è previsto un rimborso di 15 euro per ogni antigenico. Un altro problema è che senza proroga dei tempi il servizio rischia di durare pochi giorni. La Regione aveva stanziato 500 mila euro. Gli esclusi intanto protestano. “Forse come Fisiocam - fa sapere il titolare, Carmine Camicia - siamo l’unica struttura ad aver sottoscritto una convenzione con il ministero della Salute e con il commissario per l’emergenza . La Regione dovrebbe pagare l’attività svolta e non escludere la Fisiocam. Incredibile essere idonei per il Ministero e non per la Regione Umbria . Forse tra i motivi ci sarà che noi ai minori di 18 anni continuiamo a far pagare 8 euro”.

