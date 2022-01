Umbria, è positivo al Covid ma accompagna i figli a scuola: denunciato dai carabinieri

22 gennaio 2022 a

E' positivo al Covid 19 e sottoposto all'obbligo di isolamento, ma incurante di tutto ciò è uscito di casa per accompagnare i figli a scuola. Ma è stato sorpreso e denunciato a piede libero dai carabinieri di San Giustino, comune con poco più di 11mila abitanti, in provincia di Perugia. Sono stati proprio i militari a verificare le segnalazioni che erano loro arrivate secondo le quali un uomo a bordo di un grande suv da qualche tempo, contrariamente a quanto faceva prima, recandosi in alcuni istituti scolastici del posto, aveva iniziato a lasciare i figli sempre più distanti dalle scuole.

Gli uomini dell'Arma, in collaborazione con la polizia locale di San Giustino, hanno così deciso di procedere al controllo dell'auto. L'uomo che era alla guida, residente in uno dei comuni toscani confinanti, è risultato sottoposto all'obbligo di isolamento nella propria abitazione perché risultato positivo al virus. Insieme a lui sono stati trovati alcuni dei figli che, stando alla ricostruzione degli stessi carabinieri, stava accompagnando a scuola. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti anche mediante l'esame delle immagini della videosorveglianza del comune di San Giustino, per verificare se i movimenti dell'uomo sono iniziati il dieci gennaio, con la riapertura delle scuole.

A parte la denuncia, l'uomo sarà pesantemente sanzionato per non aver rispettato l'obbligo di isolamento. E' soltanto l'ennesimo caso di un cittadino che ignora le restrizioni e le viola in maniera palese. Le forze dell'ordine nelle ultime settimane hanno notevolmente intensificato i controlli, anche in considerazione della notevole diffusione del Covid 19 e faranno la stessa cosa fino a quando le restrizioni stesse non saranno allentate. Anche i gestori dei locali sono diventati molto più attenti nel controllo dei green pass, consapevoli delle pesanti sanzioni che vengono loro comminate nel caso all'interno dei locali vengano trovati clienti che non sono in regola.

