Perugia, Luca Focaccetti: "Nel tabacco ho visto un futuro, ora voglio contribuire al domani di questo settore"

Il punto di vista dell'imprenditore entrato nell'azienda di famiglia dal 2011

20 gennaio 2022 a

In mezzo ai campi di tabacco ci è praticamente cresciuto, ma se ha scelto di continuare a lavorare in questo settore è perché vi ha “visto un futuro”. Luca Focaccetti, giovane titolare dell’omonima azienda agricola nel comune di Perugia, è entrato nell’impresa di famiglia nel 2011, prendendone completamente in mano le redini già cinque anni dopo. Oggi, a poca distanza dal suo esordio nel comparto, fa parte di quella nuova generazione di coltivatori umbri che spera di portare nel futuro una filiera di grande tradizione, che dà lavoro a oltre 2mila persone e che genera un indotto da 60 milioni di euro ogni anno. “Ho fatto questa scelta perché vorrei portare avanti un’eccellenza come quella del tabacco in Umbria - racconta l’imprenditore - e magari, contribuire a gettare le basi per il domani di questo settore”.

Luca, quando ti sei avvicinato al mondo del tabacco?

La mia esperienza in questo settore è cominciata da piccolissimo, quando ero bambino. L’azienda all’epoca era gestita da mio nonno e già allora mi piaceva seguirlo tra i campi per farmi spiegare come funzionavano le cose, per imparare i segreti di un mestiere affascinante e creativo. Perché ognuno di noi coltivatori ha il proprio metodo e per me quello che ho imparato da mio nonno resta tutt’oggi un “valore aggiunto”. Ho davvero dei ricordi bellissimi di quei giorni, come ad esempio l’odore dei forni che spandevano tutt’attorno un fortissimo profumo di tabacco, oppure le gite alle pompe dell’acqua, con il nonno che mi spiegava come riusciva ad irrigare tutte le nostre coltivazioni. Poi, nel 2011, sono entrato ufficialmente in azienda come coadiuvante e qualche anno dopo, nel 2016, ne sono diventato il titolare.

Una bella responsabilità per un ragazzo così giovane…

Si lo è, soprattutto per chi come me prende in mano un’azienda di famiglia. Ma se ho scelto di imboccare questo percorso è perché nel tabacco ho visto un futuro e voglio contribuire, nel mio piccolo, a portare avanti un settore d’eccellenza che ci garantisce guadagni e che permette lo sviluppo delle nostre aziende. Oggi il mio obiettivo è quello di gettare le basi, insieme ai miei colleghi, per il domani delle nostre aziende, per evolverci così come sì è evoluta la società, con l’esperienza che deriva dal forte legame con la tradizione e lo sguardo al futuro del settore, che è molto cambiato rispetto a quando mio nonno ha iniziato.

Cosa c’è di diverso?

Lo sviluppo del settore tabacchicolo è stato molto intenso negli ultimi anni. Col passare del tempo, in azienda siamo passati da una lavorazione completamente manuale a una coltivazione quasi del tutto meccanizzata. Oggi abbiamo raccoglitrici automatiche, macchine operatrici per l’utilizzo dei fitosanitari con cabine ben protette per gli operatori, nuovi forni centralizzati che ci permettono di risparmiare sul consumo di materia prima ottenendo una qualità degli standard produttivi superiore. Quello che non è cambiato, invece, è la passione necessaria per fare questo mestiere. Oggi come 50 o 100 anni fa, coltivare tabacco è una scelta di vita e di passione che si rinnova ogni anno, ogni volta che creiamo una piazzola per una piantina, ogni raccolto è un’emozione uguale e diversa.

E tu dove trovi la tua passione?

Dall’amore per la natura. Senza sarebbe impossibile fare questo mestiere. Forse è difficile da capire per chi non è del settore, ma per noi coltivatori è qualcosa di spontaneo, appunto, di naturale. L’ambiente in cui lavoriamo, per noi, è importantissimo: applichiamo alla lettera le buone pratiche agricole e seguiamo scrupolosamente tutti i disciplinari che regolano i trattamenti con i fitofarmaci o l’irrigazione dei campi. E la stessa cura la mettiamo anche nel disciplinare il nostro spazio di lavoro, dedicando tempo e risorse ai dipendenti e alla loro sicurezza. L’obiettivo è quello di avere un prodotto sempre migliore e un’agricoltura sempre più sostenibile.

Che importanza riveste quest’ultimo aspetto nel tuo mestiere: la sostenibilità?

La sostenibilità è importantissima nel nostro settore. Ed è a questo proposito che cerchiamo di essere così puntuali nell’applicare le linee guida che ci forniscono la Regione, lo Stato e, soprattutto, l’Europa. Io credo che la sostenibilità di un settore vada di pari passo con l’innovazione. Per questo è fondamentale investire e sviluppare nuovi progetti e macchinari: rinnovarsi di continuo è fondamentale per avere alla fine un prodotto di sempre maggior qualità.

Cosa speri per il futuro di questa filiera?

Spero di continuare a fare quello che faccio e di riuscire a farlo sempre meglio. Sono partito nel 2016 con delle ottime prospettive future e, anche se nel corso del tempo mi sono trovato ad affrontare alcune difficoltà, sono certo di voler portare avanti questa tradizione, che nelle nostre zone riveste un ruolo fondamentale, dal punto di vista sia economico sia sociale. All’inizio non eravamo in molti a credere di poter investire qui, in molti sceglievano di andare altrove. Adesso però ho molti amici che investono e lavorano in queste zone, non tutti direttamente nel tabacco, ma spesso in realtà correlate e io spero di poter dare, con il mio piccolo contributo, una spinta verso il futuro del nostro settore e di tutta l’area dell’Alta Valle del Tevere. Forse è un progetto ambizioso, ma io ci tengo moltissimo e farò il possibile perché si realizzi.

