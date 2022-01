Narni, il video dell'opening di Italia's Got Talent dalla Rocca. Il sindaco De Rebotti: "Grande promozione"

20 gennaio 2022 a

C'è stata anche l'Umbria nella prima puntata di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle per Sky in onda ieri sera, mercoledì 19 gennaio, sul Sky Uno (canale 108). L'opening, infatti, è stato girato a Narni, all'interno della Rocca. Nel video si vedono i quattro giudici - Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi ed Elio, il cantante degli Elio e le storie tese - andare a caccia del golden buzzer, cioè il pulsante d'oro. Ogni giudice, infatti, ne ha a disposizione uno per premiare un concorrente e mandarlo direttamente in finale.

I quattro, vestiti da soldati medievali appartenenti ai terzieri cittadini, si volevano sfidare per aggiudicarsi il pulsante d'oro presente all'interno della Rocca. Il primo ad arrivare è stato Frank Matano, che però ha dovuto fare subito i conti con Federica Pellegrini. Nel momento del duello, ecco arrivare anche Mara Maionchi. I tre iniziano quindi la loro sfida a colpi di spada, quando in sottofondo inizia a sentirsi il rumore del galoppo di un cavallo. E' Elio, che finge di essere a cavallo, ed entra all'interno della Rocca esibendosi in un passo di tip-tap che lo ha reso celebre nella prima stagione di Lol su Prime Video. Il duello vede dunque quattro contendenti per un solo golden buzzer, finché non appare Lodovica Comello, presentatrice del programma. "Ar cavaliere nero, nun je dovete rompe er buzzer", ha detto la Comello parafrasando la nota barzelletta di Gigi Proietti. Da quest'anno, infatti, anche la conduttrice ha un golden buzzer da poter utilizzare, che si aggiunge ai quattro dei giudici. Elio ieri sera ha utilizzato il suo per premiare Antonio Vaglica.

"Ecco la sorpresa - ha scritto su Facebook il sindaco Francesco de Rebotti - Tenere la bocca chiusa per mantenere riservatezza sul programma non è stato semplice ma ora si può dire che è una bella promozione. Grazie a Giuseppe Alcini e alla Rocca di Narni. Ps: la Maionchi, Elio e Matano tra i vessilli dei nostri Terzieri e poi basta....la Pellegrini emozionante".

