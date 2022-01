Narni, la Lega chiede interventi urgenti per gli animali ospiti del canile di Schifanoia

20 gennaio 2022 a

“A seguito delle numerose segnalazioni che ci sono pervenute nel corso degli ultimi tempi dai rappresentanti di associazioni animaliste, ma anche da privati cittadini, insieme all’onorevole Filippo Maturi, responsabile nazionale del Dipartimento Benessere Animale della Lega abbiamo fatto un sopralluogo al canile di Schifanoia (nella foto), nel Comune di Narni, per renderci conto della situazione. La questione è annosa, va avanti da troppo tempo e non sono mai stati presi provvedimenti risolutivi”. Così il responsabile del dipartimento Benessere Animale della Lega Umbria, Luca Valigi.

“Quello che abbiamo trovato durante il sopralluogo – ha sottolineato al riguardo Luca Valigi - va al di là di ogni nostra peggiore aspettativa e contrasta profondamente con le condizioni di vita che dovrebbero essere garantite in un canile sanitario nonchè rifugio. I cani costretti a stare in questo ricovero vivono in un ambiente non adeguato: i box sono stretti e piastrellati, sporchi, non curati”. “L’odore che si avverte appena si entra nella struttura è pungente – ha spiegato l’onorevole Filippo Maturi - c’è sporcizia e degrado dovunque. Le grate delle gabbie sono mal tenute e molti ospiti a quattro zampe malnutriti. Un cane aveva al collo una catena arrugginita.

Una condizione indecente, non degna di un Paese civile”. “Chiediamo un tempestivo intervento di tutti i soggetti coinvolti e del Comune di Narni, nel cui territorio è ubicata la struttura – ha affermato in proposito la Lega Narni - perché si faccia parte diligente presso l’Usl Umbria 2 affinché sia verificato, in tempi brevissimi, se sussistono le condizioni igienico-sanitarie per garantire una vita dignitosa ai cani accolto nella struttura. E’ necessaria dunque un’ispezione accurata dell’intera struttura ed un’attenta valutazione sulle azioni da compiere per tutelare nel modo migliore questi animali”. Ora si attendono le determinazioni dell'amministrazione comunale e dell'usl a cui compete il controllo sulle strutture veterinarie a livello locale.

