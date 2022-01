Umbria, crescono le classi in isolamento: altre 35 in 24 ore

Fra. Mar. 20 gennaio 2022 a

Prosegue in maniera impetuosa la crescita del numero delle classi in isolamento per la presenza di uno o più positivi a scuola. In sole 24 ore infatti, secondo quanto emerso ieri, il numero di classi è cresciuto da 109 a 144. Quindi 35 classi in più in sole 24 ore. Anche l’incremento del giorno precedente era stato altrettanto importante numericamente. Tra i comuni in cui i numeri si stanno impennando ci sono Terni, che passa in 24 ore da 16 a 31 e Marsciano dove passano da 4 a 11.

Per il resto la lista di comuni coinvolti è ancora capitanata da Perugia che resta con il dato stabile di 37 classi in quarantena, Amelia (9), Bastia Umbra (9), Castiglione del Lago (8), Assisi (4, la metà del giorno precedente), Panicale (4). Tutti gli altri comuni coinvolti hanno una,due o tre classi isolate. I casi si concentrano soprattutto su nidi, infanzia ed elementari, a causa delle norme di isolamento più stringenti.

In particolare sono 69 le classi di asili nico e scuole materne isolate (in questo caso tutti gli alunni vanno in isolamento per 10 giorni al primo positivo), 43 alla scuola elementare (con un positivo test appena si viene a conoscenza del caso di positività ripetuto dopo 5 giorni. Se i casi positivi sono due, dad per 10 giorni), 13 alle medie, 12 alle superiori, 5 negli istituti omnicomprensivi e 2 negli scuolabus. Sono invece 101 le classi in attenzione: 80 alle elementari, 4 alle scuole medie, 12 alle superiori, due negli istituti omnicomprensivi 3 per i casi di contagio nello scuolabus. In Umbria secondo il ministro Bianchi sono in dad il 6,8% delle classi a fronte di una media nazionale del 6,6% di classi.

