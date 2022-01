Perugia, ex presidente della Provincia Guasticchi condannato a 9 mesi per truffa

20 gennaio 2022 a

L’ex presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, è stato condannato a nove mesi di reclusione con pena sospesa e 500 euro di multa per truffa. La sentenza, emessa ieri dal giudice monocratico del tribunale di Perugia, Serena Ciliberto, è arrivata a soli tre giorni dalla prescrizione del reato.

La Procura della Repubblica di Perugia contestava all’ex numero uno della Provincia, ex Pd, Marco Vinicio Guasticchi di avere attestato falsamente in 14 atti di notorietà scrivendo di “essersi recato, per motivi istituzionali, con autoveicolo proprio o in disponibilità presso la sede della Provincia di Perugia con partenza dal luogo di residenza (Umbertide) e rientro al luogo di residenza”, quando in realtà - sta scritto nel capo di imputazione - in dette giornate per gli spostamenti tra il luogo di residenza e la sede dell’ente territoriale, aveva utilizzato una delle auto di servizio (Lancia Delta o Bmw525) condotta da uno degli autisti, ponendo quindi in essere artifizi e raggiri, inducendo in errore il dirigente della Provincia competente per la liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio, procurandosi così l’ingiusto profitto consistito nella somma complessiva di 754 euro con corrispondente danno per la Provincia di Perugia”.

In particolare, i 14 atti di notorietà fanno riferimento a 26 giorni in 25 mesi relativi agli anni 2012- 2013 e 2014. Ieri mattina, dinanzi al giudice monocratico, Serena Ciliberto, accusa e difesa hanno discusso prima della sentenza. L’avvocato Stefania Ciampelli, che sosteneva la difesa dell’ex presidente, ha sollecitato l’assoluzione di Guasticchi spiegando tra l’altro che “per riparare al danno l’ex presidente, Marco Vinicio Guasticchi, aveva fatto un bonifico all’Ente di 1.100 euro perché quei rimborsi erano stati richiesti dal mio cliente erroneamente. Ma ciò era accaduto in un periodo particolare della sua vita, cioè lui metteva la firma ma il conteggio dei chilometri lo faceva qualcun altro”. Il pubblico ministero in aula, Domenica Favasuli, aveva invece sollecitato una condanna a 15 mesi di reclusione e 500 euro di multa. Il giudice ha ritenuto congrua una pena di 9 mesi, e la stessa cifra per la multa. Il giudice si è preso tre mesi per la pubblicazione delle motivazioni. La Provincia di Perugia, anche se indicata come parte offesa non aveva proceduto alla richiesta di costituzione di parte civile come invece avrebbe potuto fare. Del resto, è la tesi della difesa, che verrà sostenuta anche nel ricorso in appello che verrà fatto dopo il deposito delle motivazioni, lo stesso Guasticchi aveva rimborsato l’ente, anche con gli interessi.​

